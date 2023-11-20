SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Ahmet Çakar'dan gece yarısı olay yaratan yorumlar! "Milli takım, hainlerin elinde!", "Asla güvenmiyorum, sıfır çekeriz!"

Ahmet Çakar'dan gece yarısı olay yaratan yorumlar! "Milli takım, hainlerin elinde!", "Asla güvenmiyorum, sıfır çekeriz!"

20.11.2023 00:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, düzenlenen hazırlık maçında konuk olduğu Almanya'yı 3-2 mağlup etmişti. Spor kamuoyunda oldukça dikkat çeken bu zafer; EURO 2024 öncesi iyi bir prova olarak değerlendirilirken, yorumcu Ahmet Çakar'dan tepki çeken yorumlar geldi. Beyaz TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Çakar'ın "EURO 2024'te 0 çekeriz, güvenmiyorum" sözleri, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

A Milli Takımımız ile Almanya, düzenlenen özel maçta kozlarını paylaşmıştı. Belin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ay-Yıldızlılar'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Kırmızı - beyazlı ekibimize galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı (P) kaydetmişti.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız için spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan olay yaratan yorumlar geldi.

A Milli Takım'a güvenmediğini söyleyen Çakar, kırmızı - beyazlıların EURO 2024'te sıfır çekeceğini iddia etti.

İşte Çakar'ın Beyaz TV'deki sözleri;

"MİLLİ TAKIMA ASLA GÜVENMİYORUM"

2023-11-18T202718Z_931789666_UP1EJBI1KTHEQ_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-GER-TUR-REPORT

"85 milyonluk bir ülkeyiz. Futbola yapılan yatırımlarda Portekiz'den bile fazlayız, Avrupa'nın ilk 5'indeyiz. Arnavutluk, Romanya, Slovenya... Bu takımların ligleri ne? Bunların olduğu yerde Türk Milli Takım gidecek diye sevinmemek lazım. Milli takıma asla güvenmiyorum. Neden? Voleybol ve basketbolda bu yok. Tarih falan yazmadık Almanya'yı yenerek. Özel bir maçtı, Almanya da eski Almanya değil."

"SIFIR ÇEKER GELİRİZ"

2023-11-18T203432Z_1008082098_UP1EJBI1L5IF8_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-GER-TUR-REPORT

"Biz öyle bir takımız ki okyanusu kelebek yüzerek geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Salı gecesi Galler gibi ahı gitmiş vahı kalmış bir takıma gidip mağlup olmayız diyemiyorum. Galler'i yenip, Almanya'ya gittik diyelim, 0 çeker geliriz. Daha önce yaşadık bunları."

"TARİH YAZDIK SÖZLERİNE KATILMIYORUM"

2023-11-18T215343Z_1458859978_UP1EJBI1OTHK1_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-GER-TUR-REPORT

"Dünya şampiyonu Fransa'yı Türkiye'de yendik, 4 puan aldık onlardan. Şampiyonada 0 gol, 0 puan, turnuvanın en kötü takımı olarak tarihe geçtik. Tarih yazdık sözlerine katılmıyorum. Ben Dünya ve Avrupa üçüncüsü bir milli takımım."

"MİLLİ TAKIM SPORTİF ANLAMDA HAİNLERİN ELİNDE"

73002f4ebb894cc68a04bb650afca161

"Bir insan kendi prestijini düşünüyorsa o adam, adam değildir. Milli takım sportif anlamda hainlerin elinde. Dün herkes seviniyordu, bir kişi sevinmiyordu. Hamit Altıntop sevinmedi. Tribünde çok yakını ölmüş gibi sahaya bakıyordu. Bunun adını koyarım ama sizlere saygımdan koyamıyorum. Yanında kim olursa olsun. Hitler yanında olsa yine sevinirim. Montella'nın yarısı kadar bile Türk değilsin Hamit Altıntop."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Takım'ın hedefini açıkladı!A Milli Takım'ın hedefini açıkladı!
Talisca ve Q7 cevabı: 'Gel oyna desek gelir'Talisca ve Q7 cevabı: 'Gel oyna desek gelir'
Kyrie Irving'den Filistin'e destek!Kyrie Irving'den Filistin'e destek!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Hamit Altıntop a milli takım atan hazırlık maçı maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
Anne ile kızı asansörde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Anne ile kızı asansörde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da korku dolu anlar! Dev dalgalar balıkçıları böyle sürükledi! "Adam gitti denize adam"

İstanbul'da korku dolu anlar! Dev dalgalar balıkçıları böyle sürükledi! "Adam gitti denize adam"

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

İşte ihtimaller denizi ve muhtemel rakipler!

İşte ihtimaller denizi ve muhtemel rakipler!

Dolandırıcılık davasında yargı zamanı!

Dolandırıcılık davasında yargı zamanı!

Dünyada merakla beklenen maç sonuçlandı

Dünyada merakla beklenen maç sonuçlandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.