Ahmet Çakar'dan gece yarısı olay yaratan yorumlar! "Milli takım, hainlerin elinde!", "Asla güvenmiyorum, sıfır çekeriz!"

A Milli Takımımız ile Almanya, düzenlenen özel maçta kozlarını paylaşmıştı. Belin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ay-Yıldızlılar'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Kırmızı - beyazlı ekibimize galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı (P) kaydetmişti.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız için spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan olay yaratan yorumlar geldi.

A Milli Takım'a güvenmediğini söyleyen Çakar, kırmızı - beyazlıların EURO 2024'te sıfır çekeceğini iddia etti.

İşte Çakar'ın Beyaz TV'deki sözleri;

"MİLLİ TAKIMA ASLA GÜVENMİYORUM"

"85 milyonluk bir ülkeyiz. Futbola yapılan yatırımlarda Portekiz'den bile fazlayız, Avrupa'nın ilk 5'indeyiz. Arnavutluk, Romanya, Slovenya... Bu takımların ligleri ne? Bunların olduğu yerde Türk Milli Takım gidecek diye sevinmemek lazım. Milli takıma asla güvenmiyorum. Neden? Voleybol ve basketbolda bu yok. Tarih falan yazmadık Almanya'yı yenerek. Özel bir maçtı, Almanya da eski Almanya değil."

"SIFIR ÇEKER GELİRİZ"

"Biz öyle bir takımız ki okyanusu kelebek yüzerek geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Salı gecesi Galler gibi ahı gitmiş vahı kalmış bir takıma gidip mağlup olmayız diyemiyorum. Galler'i yenip, Almanya'ya gittik diyelim, 0 çeker geliriz. Daha önce yaşadık bunları."

"TARİH YAZDIK SÖZLERİNE KATILMIYORUM"

"Dünya şampiyonu Fransa'yı Türkiye'de yendik, 4 puan aldık onlardan. Şampiyonada 0 gol, 0 puan, turnuvanın en kötü takımı olarak tarihe geçtik. Tarih yazdık sözlerine katılmıyorum. Ben Dünya ve Avrupa üçüncüsü bir milli takımım."

"MİLLİ TAKIM SPORTİF ANLAMDA HAİNLERİN ELİNDE"

"Bir insan kendi prestijini düşünüyorsa o adam, adam değildir. Milli takım sportif anlamda hainlerin elinde. Dün herkes seviniyordu, bir kişi sevinmiyordu. Hamit Altıntop sevinmedi. Tribünde çok yakını ölmüş gibi sahaya bakıyordu. Bunun adını koyarım ama sizlere saygımdan koyamıyorum. Yanında kim olursa olsun. Hitler yanında olsa yine sevinirim. Montella'nın yarısı kadar bile Türk değilsin Hamit Altıntop."





