SPOR

Ahmet Çakar'dan Halis Özkahya'ya sert tepki

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

Ahmet Çakar, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçını olumsuz hava koşulları nedeniyle erteleyen Halis Özkahya'ya tepki gösterdi. Çakar, "Yahu bırakın bu işleri. Maç iptal edilmez. Getirtirsin kırmızı topları. Tıkır tıkır oynanır" dedi.

Ahmet Çakar'dan Halis Özkahya'ya sert tepki

Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi. Mücadelenin tatil edilmesine Ahmet Çakar sert tepki gösterdi. Çakar sosyal medya hesabından, "Yahu bırakın bu işleri. Maç iptal edilmez. Getirtirsin kırmızı topları. Tıkır tıkır oynanır" paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet çakar Bursaspor başakşehir halis özkahya

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