Ahmet Çakar'dan Halis Özkahya'ya sert tepki

Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi. Mücadelenin tatil edilmesine Ahmet Çakar sert tepki gösterdi. Çakar sosyal medya hesabından, "Yahu bırakın bu işleri. Maç iptal edilmez. Getirtirsin kırmızı topları. Tıkır tıkır oynanır" paylaşımında bulundu.
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