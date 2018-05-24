Ahmet Çakar'dan Kerimcan Durmaz için olay paylaşım!

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım, homofobik olduğu gerekçesiyle sosyal medyada tepki çekti.

Kerimcan Durmaz ve arkadaşlarının halı sahada cerdikleri poz dikkat çekmişti.

Ahmet Çakar Twitter hesabından bu paylaşıma yazdıklarıyla tepki çekti.

Bazı Twitter kullanıcları söz konusu paylaşıma "Lütfen bu homofobik söylemlerini başka yere kusar mısın lütfen?" şeklinde tepki gösterdi.

Ahmet Çakar'ın paylaşım şöyle:





