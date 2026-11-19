Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları hız kazandı. Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki yönetimin, ocak ayında kadrodaki eksikleri gidererek şampiyonluk yarışında elini güçlendirmeyi hedeflediği, ayrıca Nelson Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı sağ bek için de alternatiflerin masada olduğu belirtildi.

STOPERSİZ OLMAZ: HEDEFTE KIM MIN-JAE VAR

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden birinin Kim Min-jae olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içinde Bayern Münih ile iletişime geçerek Güney Koreli stopere yönelik ilgisini resmen ileteceği, Alman kulübünün transfere onay vermesi halinde ise resmi adımların atılacağı kaydedildi.

ORTA SAHADA MATEO KOVACIC SESLERİ

Orta saha transferi için yoğun bir gündem bulunan sarı-lacivertlilerde listeye eklenen son ismin Mateo Kovacic olduğu öne sürüldü. Teknik heyet ve Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda Hırvat yıldız için girişimlerin başladığı belirtilirken, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun ayrılık için haziran ayını beklemeyeceği iddia edildi. Kovacic'e en ciddi ilginin Fenerbahçe'den geldiği ve önceliğin tecrübeli orta sahaya verildiği aktarıldı.

HÜCUM HATTINDA ENDRICK HEYECANI

Yabancı kontenjanındaki durum nedeniyle hücum hattında 23 yaş altı futbolculara yönelen Fenerbahçe'nin, gelir gelmez ilk 11'de katkı verebilecek bir isim aradığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin radarındaki en dikkat çekici ismin Endrick olduğu ifade edildi. Daha fazla yedek beklemek istemediği belirtilen 20 yaşındaki Brezilyalı golcünün ocak ayında kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı, Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan birçok kulübün de genç yıldızın durumunu yakından izlediği kaydedildi.