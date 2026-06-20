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Ahmet Çakar'dan milli takıma olay sözler! Fena patladı: Allah sizin cezanızı versin

Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takım'a tepkiler çığ gibi büyürken; spor yorumcusu Ahmet Çakar adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Çakar, "Allah sizin cezanızı versin! 85 milyonun tüm zevkinin içine ettiniz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan milli takıma olay sözler! Fena patladı: Allah sizin cezanızı versin
Devrim Karadağ

A Milli Takım Dünya Kupası'na 2 maçın ardından sıfır puanla veda etti. Gelen erken veda ve kötü oyun tüm Türkiye'de hayal kırıklığı yaratırken, millilere tepkiler de çığ gibi büyüdü.

DÜNYA KUPASI HAYALİ ERKEN BİTTİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında uzun süre 10 kişi oynayan Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve 2'de 0 çekerek turnuvaya beklenmedik bir şekilde veda etti.

Kupadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden ay yıldızlılar, Paraguay karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrılarak gruptaki son maç öncesi tur umutlarını yitirdi.

Ahmet Çakar dan milli takıma olay sözler! Fena patladı: Allah sizin cezanızı versin 1

Bugüne kadar katıldığı üç Dünya Kupası'nda toplam 12 maça çıkan ay yıldızlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

AHMET ÇAKAR'DAN SERT TEPKİ

Büyük umutlar beslenen Dünya Kupası büyük bir hüsranla sonuçlanırken, spor yorumcularından dikkat çeken tepkiler gelmeye devam ediyor.

En dikkat çeken tepkilerden birisi, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan geldi.

Ahmet Çakar dan milli takıma olay sözler! Fena patladı: Allah sizin cezanızı versin 2

"ALLAH SİZİN CEZANIZI VERSİN"

A Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Çakar, alınan sonuçtan büyük utanç duyduğunu söyledi.

"'Futbolda böyle şeyler olur, ben oyuncuların gözlerinden öpüyorum' falan dememi istiyorlar değil mi?" diyen Çakar, "Allah sizin cezanızı versin! 85 milyonun tüm zevkinin içine ettiniz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar dan milli takıma olay sözler! Fena patladı: Allah sizin cezanızı versin 3

"ÖNEMLİ OLAN BUNDAN SONRA NE OLACAĞI"

Çakar, "Montella'yı ilk uçakla evine yollarım. Önemli olan bundan sonra ne olacağı. Travma, ağır bir travma. Ne münasebet, ben sizinle gurur duymuyorum! Hatta gıcık kapıyorum ve tiksiniyorum demek zorundayım. Niye kendinizle gurur duyuyorsunuz, ne var oğlum gurur duyulacak? Curaçao ve Yeşil Burun Adaları'nın olduğu Dünya Kupası'na play-off ile gittiniz. Gurur duyulacak ne var? Ben seninle niye gurur duyayım, milli takım kaptanı? Sen mezesin, kendini kullandırttın." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Türkiye a milli takım dünya kupası
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