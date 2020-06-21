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Ahmet Çakar'dan olay açıklama! "Türkiye'yi uyarıyorum"

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.06.2020 23:40 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Ahmet Çakar çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çakar'dan olay açıklama! "Türkiye'yi uyarıyorum"

Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası yorumlarda bulunan Ahmet Çakar çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ UYARIYORUM"

Ahmet Çakar, "Trabzonspor camiasını buradan uyarıyorum. Bu haftaki hakem operasyonuna dikkat edin. Trabzonspor maçına verilen hakeme çok dikkat edin. Bu hafta size de operasyon yapılacak dedi." ifadelerini kullandı.

"ÜST AKIL İŞİ"

Ahmet Çakar, "Bu akşam yapılanlar üst akıl işi. Bu akşam Türk hakemlerinin rezil olduğu bir akşamdır.” dedi.

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