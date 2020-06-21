Ahmet Çakar'dan olay açıklama! "Türkiye'yi uyarıyorum"

Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası yorumlarda bulunan Ahmet Çakar çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Ahmet Çakar, "Trabzonspor camiasını buradan uyarıyorum. Bu haftaki hakem operasyonuna dikkat edin. Trabzonspor maçına verilen hakeme çok dikkat edin. Bu hafta size de operasyon yapılacak dedi." ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar, "Bu akşam yapılanlar üst akıl işi. Bu akşam Türk hakemlerinin rezil olduğu bir akşamdır.” dedi.
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