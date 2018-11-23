SPOR

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.11.2018 22:58 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray-Konyaspor maçının ardından 88. dakikada verilen penaltı ile ilgili olarak "Talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi Galatasaray'ın iki puanını çalmıştır" ifadesini kullandı.

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Galatasaray'ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ahmet Çakar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar, pozisyonun penaltı olmadığını belirterek, "İşte şimdi Galatasaray tam anlamıyla hakem mağduru. Yanlış penaltı ve artık talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi Galatasaray'ın iki puanını çalmıştır" ifadelerini kullandı.

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VAR HAKEMİ HALİS ÖZKAHYA'YDI
Ahmet Çakar ile birlikte Rıdvan Dilmen, Bünyamin Gezer, Önder Özen, Tugay Kerimoğlu ve Erman Toroğlu da pozisyona penaltı verilmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet çakar Galatasaray halis özkahya VAR

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah belasını versin bu tff nin resmen penaltı olmayan pozisyondu yaktılar takımı var niye var kardeşim bunlar tff bunlar Galatasaray düşmanı arkadaş anlaşıldı olay başakşehir şampiyon yapılsın istiyolar ahlaksız tüpçü
Tum yorumcular penalti degil demis. Bu penaltiysa her macta en az 2-3 penalti cikar. Hakem VAR'a bakip, kararini duzeltebilme firsatini bile kullanmadi. Neden acaba?
Ne SÜPER LİG,NE diğer liglerdeki takımlarımız TFF'den memnun değiller. Ülke futbolunu bitirmeye ahdeten bir YIKIM EKİBİ İŞBAŞINDADIR. PASSOLİG ile FUTBOL VE SPORSEVERİ SOYDURTAN ZİHNİYETTEN NE BEKLENİR.
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