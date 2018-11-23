Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Galatasaray'ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ahmet Çakar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar, pozisyonun penaltı olmadığını belirterek, "İşte şimdi Galatasaray tam anlamıyla hakem mağduru. Yanlış penaltı ve artık talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi Galatasaray'ın iki puanını çalmıştır" ifadelerini kullandı.

VAR HAKEMİ HALİS ÖZKAHYA'YDI

Ahmet Çakar ile birlikte Rıdvan Dilmen, Bünyamin Gezer, Önder Özen, Tugay Kerimoğlu ve Erman Toroğlu da pozisyona penaltı verilmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev almıştı.

