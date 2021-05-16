Ahmet Çakar ile Sergen Yalçın geceye damga vurdu

Siyah-Beyazlılar'ın başında ilk şampiyonluğunu yaşayan Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından kendisine gösterilen yoğun ilginin hepsine yetişmeye çalıştı. Yalçın, futbolculuk döneminde takımın idari menajerliğini yapan Sinan Engin'in ricasını kırmadı ve yayına katıldı. Programda eğlenceli anlar yaşandı.

"DAHA BİR ŞEY YOK"

Sergen Yalçın, takımdaki geleceğiyle ilgili sorulan soruya da şu yanıtı verdi: Henüz ortada bir şey yok. Beni Barcelona'ya yakıştırıyorsunuz, Allah kısmet etsin. Önümüzde daha kupa maçı var. Ona odaklandım şimdi. Şampiyonluk kenardan çok zormuş.



