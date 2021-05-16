SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Çakar ile Sergen Yalçın geceye damga vurdu

Ahmet Çakar ile Sergen Yalçın geceye damga vurdu

16.05.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolculuk döneminde takımın idari menajeri olan Sinan Engin'in aramasıyla görüntülü olarak Beyaz TV'ye bağlandı. Yalçın'ın konuk olduğu programda eğlenceli anlar yaşandı. Beşiktaş forması giyen Ahmet Çakar da Sergen Yalçın tarafından tebrik edildi.

Ahmet Çakar ile Sergen Yalçın geceye damga vurdu

Siyah-Beyazlılar'ın başında ilk şampiyonluğunu yaşayan Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından kendisine gösterilen yoğun ilginin hepsine yetişmeye çalıştı. Yalçın, futbolculuk döneminde takımın idari menajerliğini yapan Sinan Engin'in ricasını kırmadı ve yayına katıldı. Programda eğlenceli anlar yaşandı.

"DAHA BİR ŞEY YOK"

Sergen Yalçın, takımdaki geleceğiyle ilgili sorulan soruya da şu yanıtı verdi: Henüz ortada bir şey yok. Beni Barcelona'ya yakıştırıyorsunuz, Allah kısmet etsin. Önümüzde daha kupa maçı var. Ona odaklandım şimdi. Şampiyonluk kenardan çok zormuş.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar
5 futbolcudan hücuma büyük katkı verdi5 futbolcudan hücuma büyük katkı verdi
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü Beyaz TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sergen hoca şampiyon olarak diğer üç büyüklere de çok yardımı oldu, GS ve FB genel kuru üyeleri artık şapkalarını önüne alıp gerçek kulüp kimliklerine yani fabrika ayarlarına geri dönmeleri için fırsat olduğunu anlayacak hem başkan ve hem de teknik direktör anlamında gereğini yapacaktır.. inşallah

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

Adem Büyük’ün eşinden yapılan hakaretlere tepki

Adem Büyük’ün eşinden yapılan hakaretlere tepki

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Ahmet Nur Çebi, Aboubakar gerçeğini açıkladı

Ahmet Nur Çebi, Aboubakar gerçeğini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.