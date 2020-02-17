Ahmet Çakar: İnsanda biraz utanma, arlanma olur

Süper Lig 22. haftasında oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarının ardından Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, gündem yaratan değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına damga vuran Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili Seri'nin net bir şekilde elle oynadığını söyleyen Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"FENERBAHÇE'NİN YEDİĞİ GOLDE VAR SİSTEMİNE İHANET EDİLDİ"

Türkiye'de bir takım tezgahlar var. Bu tezgahlar için VAR sistemi ve VAR hakemleri kullanılıyor. Siyasetin falan işi gücü yok bu konuda. Nihat Özdemir ya da Zekeriya Alp bana bunu anlatacak ben de Türkiye'ye anlatacağım. Dün gece Fenerbahçe kötü oynadı ama yediği ilk golde o kadar basit VAR sisteminin alfabesine ihanet edildi ki bu tesadüf olamaz. Artık VAR hakemlerinin ismiyle de uğraşmayacağım. Sistem, komplo, entrika daha büyük. Beni ikna edin bu kararların masum olduğuna...

"BAŞKA BİR GÜÇ, BAŞKA BİR TEZGAH VAR"

Seri çok net topu elle kesiyor. Devre bitiyor, VAR hakeminden tık yok. Buna mukabil Malatya'nın kazandığı penaltıdan 50 metre geriye alıyorlar. Kaleci topa vurduğu an ofsayt.

Sayın Nihat Özdemir! MHK'nın derhal bugün görevden alınmaları lazım da. Dün Fenerbahçe'nin yediği goldeki açık el bilerek, istenerek mi pas geçildi? BeIN Sports tekrarlamaması beni ilgilendirmez. BeIN Sports da bunu vermiyorsa, 'onlar da bu komplo içindedir' demek bana yakışmaz. Asla bunun siyasetle alakası yok. Ali Koç'un en büyük hatası odur. Başka bir güç var. Başka bir tezgah var. Nihat Özdemir bana tezgah olmadığını ispatlamak zorunda. Ben Zekeriya Alp'in yaptığı hakemliği kulağıma dökerim. Ya kardeşim insanda biraz utanma, arlanma olur. Dün Fenerbahçe'nin yediği gol açık el. Bugün Galatasaray'ın aleyhine verilmesi gereken penaltı verilmiyor.

"TFF VE MHK, FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASINI İSTEMİYOR"

Programın diğer yorumcusu Abdülkerim Durmaz ise, "Çok açık ve net bir şey söyleyeceğim. Bunu kimse açık dile getirmiyor. TFF ve MHK, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor" dedi.

