SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Ahmet Çakar: İnsanda biraz utanma, arlanma olur

Ahmet Çakar: İnsanda biraz utanma, arlanma olur

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

Ahmet Çakar, Galatasaray-Yeni Malatyaspor, Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Konu siyaset değil. Türkiye'de bir takım tezgahlar var. Bu tezgahlar için VAR sistemi ve VAR hakemleri kullanılıyor' diyen Çakar, "Ya kardeşim insanda biraz utanma, arlanma olur. Dün Fenerbahçe'nin yediği gol açık el. Bugün Galatasaray'ın aleyhine verilmesi gereken penaltı verilmiyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar: İnsanda biraz utanma, arlanma olur

Süper Lig 22. haftasında oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarının ardından Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, gündem yaratan değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına damga vuran Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili Seri'nin net bir şekilde elle oynadığını söyleyen Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"FENERBAHÇE'NİN YEDİĞİ GOLDE VAR SİSTEMİNE İHANET EDİLDİ"

Türkiye'de bir takım tezgahlar var. Bu tezgahlar için VAR sistemi ve VAR hakemleri kullanılıyor. Siyasetin falan işi gücü yok bu konuda. Nihat Özdemir ya da Zekeriya Alp bana bunu anlatacak ben de Türkiye'ye anlatacağım. Dün gece Fenerbahçe kötü oynadı ama yediği ilk golde o kadar basit VAR sisteminin alfabesine ihanet edildi ki bu tesadüf olamaz. Artık VAR hakemlerinin ismiyle de uğraşmayacağım. Sistem, komplo, entrika daha büyük. Beni ikna edin bu kararların masum olduğuna...

"BAŞKA BİR GÜÇ, BAŞKA BİR TEZGAH VAR"

Seri çok net topu elle kesiyor. Devre bitiyor, VAR hakeminden tık yok. Buna mukabil Malatya'nın kazandığı penaltıdan 50 metre geriye alıyorlar. Kaleci topa vurduğu an ofsayt.
Sayın Nihat Özdemir! MHK'nın derhal bugün görevden alınmaları lazım da. Dün Fenerbahçe'nin yediği goldeki açık el bilerek, istenerek mi pas geçildi? BeIN Sports tekrarlamaması beni ilgilendirmez. BeIN Sports da bunu vermiyorsa, 'onlar da bu komplo içindedir' demek bana yakışmaz. Asla bunun siyasetle alakası yok. Ali Koç'un en büyük hatası odur. Başka bir güç var. Başka bir tezgah var. Nihat Özdemir bana tezgah olmadığını ispatlamak zorunda. Ben Zekeriya Alp'in yaptığı hakemliği kulağıma dökerim. Ya kardeşim insanda biraz utanma, arlanma olur. Dün Fenerbahçe'nin yediği gol açık el. Bugün Galatasaray'ın aleyhine verilmesi gereken penaltı verilmiyor.

"TFF VE MHK, FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASINI İSTEMİYOR"

Programın diğer yorumcusu Abdülkerim Durmaz ise, "Çok açık ve net bir şey söyleyeceğim. Bunu kimse açık dile getirmiyor. TFF ve MHK, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
VAR kayıtları yayınlansın talebiVAR kayıtları yayınlansın talebi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet çakar Galatasaray-Yeni Malatyaspor ankaragücü fenerbahçe VAR nihat özdemir beyaz tv zekeriya alp Abdülkerim Durmaz

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

G.Saray - Malatyaspor maçında penaltı tartışması

G.Saray - Malatyaspor maçında penaltı tartışması

G.Saray zor da olsa kazandı!

G.Saray zor da olsa kazandı!

Galatasaray'da Mario Lemina şoku!

Galatasaray'da Mario Lemina şoku!

Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması

Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trabzon'da şok kavga! Futbolcular birbirine girdi

Trabzon'da şok kavga! Futbolcular birbirine girdi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Çakar: İnsanda biraz utanma, arlanma olur

Ahmet Çakar'dan olay sözler

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle | BŞK - BJK canlı maç izle | beIN Sports izle

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı için kararını verdi

TFF'den Göztepe-Beşiktaş maçı kararı

Nihat Kahveci: VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım

VAR kayıtları yayınlansın talebi

Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti

Göztepe-Beşiktaş maçı için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.