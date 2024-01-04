Ahmet Çakar sosyal medya hesabından paylaştı: Mehmet Büyükekşi şikayet etmiş, ifade vermeye gidiyorum!

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar X platformundan yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Çakar yaptığı paylaşımda Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti sonrası öğleden sonra adliyeye ifadeye gideceğini açıkladı.

"İFADE VERMEYE GİDİYORUM"

Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda "Bugün öğleden sonra Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye gidiyorum. Mehmet Büyükekşi, kendisine “çifte bylockcu”dediğim için şikayet etmiş…" ifadelerini kullandı.

"YETENEKSİZ KOMEDYEN"

Ahmet Çakar daha sonra yaptığı paylaımda ise "O ufak vizyonu ile Türk yargısını ve RTÜK ü bir yıldırma aracı olarak kullandığını sanan,Ağır beceriksizliği sayesinde ülkemizi Suudi Arabistan la krize sokan,Hakemin darbı sonrasında “yeteeeer”repliğiyle yeteneksiz komedyenler listesinde ilk sıraya yerlesen TFF sözde başkanı Büyükekşi ile mücadelem devam edecektir… Kamuoyuna saygılarımla duyurulur …" dedi.





