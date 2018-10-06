SPOR

Ahmet Çakar sosyal medyadan Volkan Demirel paylaşımı yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.10.2018 07:57 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel için paylaşımda bulundu ve Fenerbahçe yönetimini eleştirdi.

Ahmet Çakar sosyal medyadan Volkan Demirel paylaşımı yaptı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel için spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan paylaşım geldi. Twitter'dan paylaşımda bulunan Ahmet Çakar, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi ve şu paylaşımı yaptı;

''ŞİDDETLE KINIYORUM''

''Fenerbahçe ye 15 yıl hizmet vermiş ve bu kötü tabloda diğer tüm oyunculardan da az sorumluğu bulunan Volkan Demirel in kadro dışı bırakılması kolaycılıktır ,adam satmadır,günah keçisi uydurmaktır. Şiddetle kınıyorum...''

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe volkan demirel ahmet çakar

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