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Ahmet Çakar: Suat Arslanboğa Beşiktaş'ı kolladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.09.2019 08:35 | Son Güncelleme

Eski FIFA hakemi ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Süper Lig maçını değerlendirdi. Maçın hakemi Suat Arslanboğa'nın Beşiktaş'ı kolladığını iddia eden Ahmet Çakar, kasıtlı bir şekilde Medipol Başakşehir'in hakkının yendiğini belirtti.

Ahmet Çakar: Suat Arslanboğa Beşiktaş'ı kolladı

Beşiktaş, Süper Lig 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, hakem Suat Arslanboğa'yı sert bir şekille eleştirerek Beşiktaş'ın hakem tarafından kollandığını söyledi.

Ahmet Çakar programda şu açıklamaları yaptı;

Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın hakemlikleri bitirildiyse, Suat Arslanboğa'nın 50 kere hakemliği bitirilmeli. Her şeyiyle Beşiktaş kollanmıştır bugün. Öyle bir şeytanlık yapıldı ki, organize işin kralı bu akşam yaşandı. Orta hakem ve VAR hakemi Başakşehir'i boğdu.

"BU YAPILAN KASITTIR"

Bırakın hakem olmayı, bırakın insan olmayı, eşek bile olsanız bariz gol pozisyonunu çözmeme şansınız yok. Douglas'ın pozisyonuna kırmızı kart veremiyorsa hakem -ki, VAR hakemi de buna müdahale etmeyip şeytanlık yaparak devreyi bitiriyorsa, bu akşamdan sonra Suat Arslanboğa diye bir hakem yoktur. Bu akşam yaşanan hakem hatası değildir. Kasıttır. Beşiktaş'ı sıkıntılı halden kurtarma operasyonu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ahmet çakar Suat Arslanboğa

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