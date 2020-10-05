Ahmet Çalık Konyaspor ile imzaladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray'dan stoper Ahmet Çalık ile birlikte Ertay Birniçan'ı kadrosuna kattı.
Her iki oyuncu için düzenlenen imza töreninin ardından Ahmet Çalık 2, Eray Birniçan ise 1 yıllığına kendisini Konyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza atmış oldu. Çalık'ın Galatasaray'dan bonservisini alarak yeşil beyazlı takıma transfer oldu. Eray Birniçan'ın ise bonservisi elindeydi.
8 kez Milli Takımda ay yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyecek.
Daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Ç.Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Eray Birnican kulübümüzde 34 numaralı formayı giyecek.
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