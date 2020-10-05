SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ahmet Çalık Konyaspor ile imzaladı

Ahmet Çalık Konyaspor ile imzaladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2020 07:27 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın savunma oyuncularından Ahmet Çalık, bonservisiyle Konyaspor'a transfer oldu.

Ahmet Çalık Konyaspor ile imzaladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray'dan stoper Ahmet Çalık ile birlikte Ertay Birniçan'ı kadrosuna kattı.

Her iki oyuncu için düzenlenen imza töreninin ardından Ahmet Çalık 2, Eray Birniçan ise 1 yıllığına kendisini Konyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza atmış oldu. Çalık'ın Galatasaray'dan bonservisini alarak yeşil beyazlı takıma transfer oldu. Eray Birniçan'ın ise bonservisi elindeydi.

8 kez Milli Takımda ay yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyecek.

Daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Ç.Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eray Birnican kulübümüzde 34 numaralı formayı giyecek.

ahmet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısıİki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
''Borçlardan da ben sorumluyum''''Borçlardan da ben sorumluyum''
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı!
Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Çalık Konyaspor ile imzaladı
G.Saray'da ayrılık! İşte yeni takımı...
Fatih Terim isyan etti! ''Borçlardan da ben sorumluyum''
''Borçlardan da ben sorumluyum''
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti! İşte olay sözler...
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Galatasaray'da Onyekuru ve Michael Seri bombası!
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
ÖZET| Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a çelme!
Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim istifa mı ediyor? İşte detaylar!
Fatih Terim istifa mı ediyor? İşte detaylar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.