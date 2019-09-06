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Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ Paris'te evlendi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 06.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Eski futbolcu Ahmet Dursun, sosyal medya hesabından bir süredir birlikte olduğu Asena Demirbağ ile Paris'te sessiz sedasız evlendiğini duyurdu. Dursun'un paylaşımına ünlü isimlerden de tebrik yorumları yağdı.

Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturduktan sonra TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasına katılan Ahmet Dursun, uzun süredir birlikte olduğu Asena Demirbağ ile dünya evine girdi.

EVLENDİĞİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisiyle olan fotoğraflarını aşk dolu sözlerle paylaşan Ahmet Dursun, müjdeli haberi de Instagram hesabından duyurdu. Gelinlik ve damatlık içinde verdikleri bir pozu paylaşan Dursun, "Bir ömür boyu beraber olmak için evet" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Dursun Beşiktaş Asena Demirbağ paris Fransa

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