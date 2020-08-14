Ahmet Düverioğlu balık tuttu

2020-2021 Basketbol sezonu hazırlıklarının ilk etabını İstanbul’da başlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı ikinci hazırlık kampını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası tesislerinde başladı.
Basketbolcular salonda yaptıkları antrenmanın dışında stres atmak için yaylada çeşitli aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Takımın 27 yaşındaki oyuncularından birisi olan Ahmet Düverioğlu’da Topuk göletinde balık avladı. Olta balıkçılığı yapan Düverioğlu gölet içerisinde bulunan sazan balığını avladı. Stres atan Düverioğlu’nun bu anları ise sosyal medyada paylaşıldı.
(İHA)
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