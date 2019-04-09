SPOR

Ahmet Düverioğlu üç yıl daha Fenerbahçe'de

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 09.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, başarılı oyuncusu Ahmet Düverioğlu ile üç yıllık yeni mukavele imzaladığını, kulübün resmi sitesinden duyurdu.

Ahmet Düverioğlu üç yıl daha Fenerbahçe'de

THY Euroleague’de normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, iç transferde imzalar arka arkaya geliyor. Dün takımın yıldız isimlerinden Ali Muhammed ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, bugün de Ahmet Düverioğlu ile üç yıllık yeni mukavele imzaladığını duyurdu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, önümüzdeki sezonlar için de hazırlanmayı sürdürüyor. Ekibimiz bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, başarılı pivot Ahmet Düverioğlu’nun sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştır.

Fenerbahçe formasını 2016-17 sezonundan bu yana başarıyla terleten Ahmet Düverioğlu, bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda da önemli pay sahibi olmuştu. Ahmet, formamızı giydiği süreçte gösterdiği gelişim ve ortaya koyduğu performansla da büyük takdir topladı. Takımımızın uzun rotasyonunun en önemli parçalarından biri olan Ahmet, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ahmet Düverioğlu’na Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz.”

48

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattıKomadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
F.Bahçe'de imza resmen açıklandı!F.Bahçe'de imza resmen açıklandı!
G.Saray Banvit'i devirdiG.Saray Banvit'i devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Ahmet Düverioğlu Türkiye Basketbol Ligi

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beşiktaş'ta boykot! Antrenmana çıkmadılar

Beşiktaş'ta boykot! Antrenmana çıkmadılar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fenerbahçe Beko farklı kazandı

Fenerbahçe Beko farklı kazandı

Beşiktaşlı oyuncu 1 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaşlı oyuncu 1 ay sahalardan uzak kalacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Düverioğlu üç yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko Ali Muhammed'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

F.Bahçe'de imza resmen açıklandı!

Banvit 75 - 80 Galatasaray Doğa Sigorta

G.Saray Banvit'i devirdi

Fenerbahçe Beko 93 - 70 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

F.Bahçe farklı kazandı

Anadolu Efes 86 - 73 Bahçeşehir Koleji

Efes'ten Bahçeşehir'e geçit yok

Bursaspor Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Bursaspor Basketbol Süper Lig'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.