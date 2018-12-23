Süper Lig'i karıştıracak Caner Erkin iddiası!

Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, sarı-lacivertli kulübün devre arası transfer çalışmalarına ilişkin dikkati çeken bir iddiada bulundu. Ercanlar, Fenerbahçe'nin Caner Erkin için önümüzdeki günlerde bir transfer görüşmesi yapacağını söyledi.

Haber Global'de katıldığı programda konuşan Ahmet Ercanlar, "Fenerbahçe Caner Erkin'i transfer etmek istiyor. Net bir şekilde duydum. Caner'i herkes ilk defa duydu. Önümüzdeki günlerde görüşme olacak" ifadelerini kullandı.

Ercanlar ayrıca Beşiktaş'tan bir diğer isim Tolgay Arslan'ın da Fenerbahçe'ye çok yakın olduğunu ifade etti.

