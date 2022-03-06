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Ahmet Hakan 'Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' dedi! Pınar Altuğ sessiz kalmadı

06.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Hakan köşesinde "Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yazdı! Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya hakkındaki bu yazısını Pınar Altuğ görünce sessiz kalamadı. 2. Sayfa'nın paylaşımının altına yorum yağdı.

Ahmet Hakan 'Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' dedi! Pınar Altuğ sessiz kalmadı

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu Ahmet Hakan beğenmedi. Ahmet Hakan "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' başlığıyla yazı yazınca gündem oldu.

Bu yazının ilgili kısmını 2. Sayfa sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu Pınar Altuğ bu yorumu görünce rahatsız oldu ve "Nefret çok güçlü bir söylem, beğenmemek, hoşlanmamak tamam da nefret?" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Aysu Baceoğlu ise aynı paylaşıma "Hazal buna üzüldü" diyerek Ahmet Hakan'ı ti'ye aldı.

Hakan'ın yorumu sosyal medyada tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Hazal Kaya Pınar Altuğ
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