Ahmet Hakan 'Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' dedi! Pınar Altuğ sessiz kalmadı

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu Ahmet Hakan beğenmedi. Ahmet Hakan "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' başlığıyla yazı yazınca gündem oldu.

Bu yazının ilgili kısmını 2. Sayfa sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu Pınar Altuğ bu yorumu görünce rahatsız oldu ve "Nefret çok güçlü bir söylem, beğenmemek, hoşlanmamak tamam da nefret?" yorumunda bulundu.

Aysu Baceoğlu ise aynı paylaşıma "Hazal buna üzüldü" diyerek Ahmet Hakan'ı ti'ye aldı.

Hakan'ın yorumu sosyal medyada tepki çekti.

