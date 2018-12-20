Ahmet Hakan'la aşk mı yaşıyor! Asena Atalay açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ile Kanal D'de magazin programını sunan Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ahmet Hakan ile Asena Atalay'ın aynı uçakta yan yana bilet aldıkları, ancak Ahmet Hakan uçağı kaçırınca bir sonraki uçakla Barcelona'ya gittiği iddia edilmişti.

İddiaların ortaya atılmasından bir gün sonra Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazılarına 'tatile çıkıyorum' diye ara verdiğini duyurması aşk iddialarını güçlendirmişti. O iddianın gündeme gelmesinin ardından 20 gün sessiz kalan ikiliden sessizliğini ilk bozan Asena Atalay oldu.

Nobel Edebiyat ödüllü oyuncu-yazar Dario Fo ve Franca Rame’nin kadın-erkek ilişkilerini esprili bir dille ele aldığı ‘Açık Aile’ adlı tiyatro oyunu önceki akşam seyirciyle buluştu.

Oyunu izlemeye gidenler arasında bulunan Asena Atalay, "Ahmet Hakan'la aşk mı yaşıyorsunuz" sorusuyla karşılaştı. Asena Atalay, bunun sorulması üzerine, “Hakan aile dostumuz. Kendisini çok seviyoruz. Hiç bu konuları konuşmadık bile. O aramayınca ben de aramadım. Çok komik geldi” diye konuştu.

Eski eşi Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin kızları Mihran Ela’nın rahatsızlığı nedeniyle Caner Erkin’i arayıp aramadığı sorulan Asena Atalay, “Hiç magazinle önünü kapatmayalım, oyunu izleyelim” diyerek röportajı bitirdi.

