MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahmet Hakan ve Ece Üner arasındaki gerilim sürüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Ahmet Hakan ve Ece Üner arasındaki gerilim sürüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner arasındaki 'Müslüman' polemiği devam ediyor. Ahmet Hakan'dan yeni yanıt geldi.

Ahmet Hakan ve Ece Üner arasındaki gerilim sürüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner arasındaki gerilim sürüyor! İlk olarak Ece Üner, ana haber bülteninde koronovirüs sonrasında zam yapan fırsatçılara söylediği "Namuslu esnafa hiçbir lafımız sözümüz yok. Ama Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor? Bilemedik. Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan fiyatları katlanıyor. Makarna, 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor, ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor.Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz. İhbar edin. Bu bizim vatandaşlık sorumluluğumuz" sözlerle dikkat çekmişti.

Bu sözler Ahmet Hakan'ı kızdırmış ve Hakan Üner'e yanıt vererek tepkisini göstermişti. Bunun ardından ise polemik bitmedi ve atışma ikili arasında sürdü. Son olarak Hakan bugünkü yazısında Ece Üner'e şu sözlerle yanıt verdi:

'BANA LAF SOKMUŞ!'

"'Ben hakikatin adamıyım, senin gibi günün adamı değilim' falan diye bana laf sokmuş. İyi de ben 29 Aralık 2017’de yazdığım bu yazının her harfinin bugün de kapı gibi arkasındayım. Aha bak! Yazıda söylediklerimin aynısını, bugün de avazım çıktığı kadar haykırdığımı ifade ediyorum. Hem de vurgulayarak. Hem de altını kalın kalın çizerek. Günse gün! Hakikatse hakikat!"

Ece Üner, Ahmet Hakan'a canlı yayında yanıt verdiEce Üner, Ahmet Hakan'a canlı yayında yanıt verdi

Hakan, "Ne zaman bir sahtekârlık, ne zaman bir ahlaksızlık, ne zaman bir çakallık, ne zaman bir fırsatçılık görseler... Hemen akıllarına şu geliyor: 'Yüzde 99’u Müslüman olan ülke...'
Ne zaman göz yaşartıcı bir iyilik, ne zaman ahlaki bir yükseliş, ne zaman vicdani bir duruş, ne zaman gönülleri fetheden bir güzellik görseler... Akıllarının ucundan bile geçmiyor:
Yüzde 99’u Müslüman olan ülke..." görüşünü savundu.

Hakan yazısının devamında "Ayrıca 'yüzde 99' falan geçiniz bunları bir kalem, geçiniz efendim. Yok, öyle bir şey! Müslümanlık açısından memleketi ille de yüzdelere ayıracaksanız aha şöyle ayırın:
Yüzde bilmem kaçı Müslümanlığı kullanıyor,
yüzde bilmem kaçı Müslümanlıktan habersiz,
yüzde bilmem kaçı kalbinin temizliğinden dolayı sadece kendinin Müslüman olduğunu sanıyor,
yüzde bilmem kaçı şekilde Müslüman,
yüzde bilmem kaçı Müslümanlıkla herhangi bir irtibat kurmuyor,
yüzde bilmem kaçı kültürel Müslüman,
yüzde bilmem kaçı açıktan Müslüman değil.
Falan diye ayırın.
'Yüzde 99’u Müslüman bir ülke...'
Fena halde şişirilmiş bir balondur ve acilen patlatılmaya ihtiyacı vardır bu balonun" ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet hakan, ece üner, Ece Üner ahmet hakan,

En Çok Okunan Haberler

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Umre'den dönecek 5 bin 300 kişi hakkında flaş çağrı

Umre'den dönecek 5 bin 300 kişi hakkında flaş çağrı

Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamalarına tokat gibi cevap

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamalarına tokat gibi cevap

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Küvet pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Küvet pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Acun kötü haberi veremedi! Üzen anlar

Bomba Hadise paylaşımı! 'Dost bildiklerim'

Bomba Hadise paylaşımı! 'Dost bildiklerim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan: Hâlâ onunla yaşıyorum

Duygu dolu sözler! 'Hâlâ onunla yaşıyorum'

Survivor'ın yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs görüldü

Dominik'te koronovirüs paniği... Tüm gözler Acun'da!

Tuğba Ekinci'den Ece Erken'e şoke eden destek!

Şoke eden destek! 'Delikanlı gibi...'

Survivor’da yeni yarışmacılar kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

İki yeni yarışmacı geldi! İşte iki kadın yarışmacı

Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

Yıldız Tilbe elbisesine dolandı!

Yıldız Tilbe elbisesine dolandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.