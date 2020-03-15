Ahmet Hakan ve Ece Üner arasındaki gerilim sürüyor! 'Fena halde şişirilmiş...'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner arasındaki gerilim sürüyor! İlk olarak Ece Üner, ana haber bülteninde koronovirüs sonrasında zam yapan fırsatçılara söylediği "Namuslu esnafa hiçbir lafımız sözümüz yok. Ama Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor? Bilemedik. Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan fiyatları katlanıyor. Makarna, 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor, ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor.Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz. İhbar edin. Bu bizim vatandaşlık sorumluluğumuz" sözlerle dikkat çekmişti.

Bu sözler Ahmet Hakan'ı kızdırmış ve Hakan Üner'e yanıt vererek tepkisini göstermişti. Bunun ardından ise polemik bitmedi ve atışma ikili arasında sürdü. Son olarak Hakan bugünkü yazısında Ece Üner'e şu sözlerle yanıt verdi:

'BANA LAF SOKMUŞ!'

"'Ben hakikatin adamıyım, senin gibi günün adamı değilim' falan diye bana laf sokmuş. İyi de ben 29 Aralık 2017’de yazdığım bu yazının her harfinin bugün de kapı gibi arkasındayım. Aha bak! Yazıda söylediklerimin aynısını, bugün de avazım çıktığı kadar haykırdığımı ifade ediyorum. Hem de vurgulayarak. Hem de altını kalın kalın çizerek. Günse gün! Hakikatse hakikat!"