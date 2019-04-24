Ahmet Hilmi Yılmaz Beşiktaş'ın en genç yöneticisi olmaya hazırlanıyor

Beşiktaş başkanlığa aday olmaya hazırlanan Aydoğan Cevahir’in yönetim kurulu listesinde yer alan Ahmet Hilmi Yılmaz, Cevahir’in başkan olması halinde Beşiktaş tarihinin en genç yöneticisi olacak. 31 yıllık bir dernek olan Genç Beşiktaşlılar Grubu’nun başkanlığını iki yılı aşkın bir süredir başarıyla sürdüren Ahmet Hilmi Yılmaz, Beşiktaş için elinden gelenin fazlasını yapacağını vurguladı.

"ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM"

Genç yönetici adayı, "25 yaşında genç bir Beşiktaşlı’ya teveccüh göstererek, şahsımı listesine alan ve ‘Beşiktaş tarihinin en genç yöneticisi’ olmam yolunda ilk adımı atmama vesile olan Aydoğan Cevahir’e şükranlarımı sunuyorum. Ben yeni jenarasyonun bir temsilcisi ve Genç Beşiktaşlılar Grubu’nun da başkanı olarak, üzerime düşen maddi - manevi tüm sorumlulukları üstlendim ve taşın altına elimi koydum. Takdir edersiniz ki bu bir ekip işidir. Yönetim kurulu aday listemiz birbirinden değerli Beşiktaş sevdalısı iş insanlarından oluşmaktadır. Zaten kısa bir süre içerisinde de yapacağımız lansmanla tüm isimler kamuoyuna açıklanacaktır" şeklinde konuştu.