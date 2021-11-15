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Ahmet Kaya'nın mezarına çirkin saldırı! Sosyal medyada olay oldu

15.11.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Kaya'nın Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan mezarının tahrip edildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ahmet Kaya'nın mezarına çirkin saldırı! Sosyal medyada olay oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te 16 Kasım 2000’de yaşamını yitiren Ahmet Kaya’nın mezarı saldırıya uğradı.

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Üç gün sonra ölüm yıl dönümü olan Kaya’nın Paris’te Père Lachaise Mezarlığı’nda bulunan kabrinin mezar taşları kırıldı.

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Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştiği bilinmiyor. Ancak mezarı ziyaret eden kişiler, paylaştıkları videoda saldırının yeni olduğunu söyledi.
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Ahmet Kaya'nın mezarına yapılan çirkin saldırı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kişi yapılan tahribatı eleştirdi.

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AHMET KAYA KİMDİR?

Ahmet Kaya, 1957 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Aslen Adıyamanlıdır. Babası Sümerbank dokuma fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı. Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç ettiler ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşadı. Ahmet Kaya, 1980 ve 1990'larda çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle tanındı.
Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 Kasım 2000'de 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71. bölüme defnedildi.

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Ahmet Kaya
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