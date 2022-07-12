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  4. Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya'dan Erdal Acar'ın tutuklanmasına ilişkin ilk yorum: Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!)

Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya'dan Erdal Acar'ın tutuklanmasına ilişkin ilk yorum: Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!)

12.07.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği gecesinden bir fotoğraf paylaşarak Erdal Acar, hakkında yorumda bulundu. Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Acar hakkında Kaya, o geceden fotoğraflar paylaşarak "1999 MGD gecesi ve Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!) daha; Erdal Acar! "Suç, yağma" vb nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha 'hafıza silinmez' diyeyim!" notunu düştü.

Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya'dan Erdal Acar'ın tutuklanmasına ilişkin ilk yorum: Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!)

Ünlü şarkıcı Ahmet Kaya, 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde "Kürtçe kaset çıkaracağım" dediği için bir grup tarafından protesto edilmiş, üzerine çatal fırlatılmıştı. Kaya'ya o gece çatal fırlatan kişinin Erdal Acar olduğu açıklanmıştı.

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TUTUKLANMASININ ARDINDAN AHMET KAYA'NIN EŞİ PAYLAŞIM YAPTI

İş insanı Erdal Acar, Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. Bu gelişmenin ardından Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, 23 yıl önceki fotoğraf paylaşarak Erdal Acar, hakkında yorumda bulundu.

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"BİR KEZ DAHA HAFIZA SİLİNMEZ DİYEYİM"

Gülten Kaya paylaşımında "1999 MGD gecesi ve Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!) daha; Erdal Acar! "Suç, yağma" vb nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha 'hafıza silinmez' diyeyim!" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kaya gülten kaya
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