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Sarallar suç örgütüne operasyonun yankıları sürüyor! Ünlü isimler emniyete çağrılmıştı, Necati Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

09.07.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnafı haraca bağlayan, mallarını zorla ele geçiren Sarallar suç örgütüne operasyon düzenlenmiş, yüzlerce şüpheli gözaltına alınmıştı. İş adamı Erdal Acar da o isimlerden biriydi. Örgüt yöneticisi olarak adının geçtiği dosyada yağma ve örgüt kurmaktan tutuklandı. Dosyada adı geçen isimlerden Necati Şaşmaz'ın da ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sarallar suç örgütüne operasyonun yankıları sürüyor! Ünlü isimler emniyete çağrılmıştı, Necati Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonun ardından birçok ünlü isim polis tarafından ifadeye çağrıldı. O isimlerden biri de oyuncu Erkan Petekkaya'ydı. Polise, bir alacak verecek davasıyla ilgili geldi ve ifade verdi. Oyuncu Petekkaya, polise ifadesinde bir arkadaşıyla arasında alacak verecek meselesi olduğunu, Sarallar suç örgütüyle bir bağlantısı olmadığını söyledi. "Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

MAGAZİN VE EĞLENCE İŞLERİYLE İLGİLENİYORDU

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İş adamı Erdal Acar, savcılık dosyasına göre örgüt yöneticilerinden biriydi. Magazin, eğlence dünyasındaki işlerle ilgileniyordu. Yani örgütün yumuşak yüzüydü. İddiaya göre arası bozuk olan magazin ve eğlence dünyasındaki isimleri bir araya getirip ara buluculuk yapıyordu. Karşılığında ya para alıyordu ya da bir gayrimenkule ortak oluyordu.

ATV'de yer alan habere göre polisin Sarallar suç örgütüne yaptığı operasyon kapsamında emniyete ifadesi alınması için çağrılan isimlerden biri de şarkıcı Aylin Coşkun oldu. Yine Aylin Coşkun'da da konu paraydı. Şarkıcı Aylin Coşkun'u Sarallar suç örgütü üyelerinden biri aradı. "Alacağınız varmış, biz yardımcı olalım" dediler.

NECATİ ŞAŞMAZ'IN DA ADI GEÇTİ

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Yine örgütün telefon dinlemelerinde oyuncu Necati Şaşmaz'ın da adı geçti. Konu, eski eşiyle yaşadığı nafaka ve velayetle ilgili bir sorundu. Şaşmaz, ifadesinde Sarallar suç örgütü tarafından hiç aranmadığını anlattı.

SÖYLEMEZLER VE SARALLAR ÇETESİ ORTAKLIĞI

Organize polisi yaklaşık 1.5 senedir Sarallar suç örgütünün peşindeydi. Adeta gölgesi gibiydi. İşte bu operasyon aslında yeraltı dünyasının kirli pazarlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki, Söylemezler çetesiyle Sarallar çetesinin ortak hareket ettiği de polis tarafından ortaya çıkarıldı.

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Necati Şaşmaz
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