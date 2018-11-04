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Ahmet Kural'ın avukatından yeni açıklama! 'Kül tablası ile darp iddiası...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımlarının yapıldığını belirterek " Manipülasyon içeren bilgilerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi ile amacını aşan bir noktaya taşınmak istenmektedir" dedi.

Ahmet Kural'ın avukatından yeni açıklama! 'Kül tablası ile darp iddiası...'

Kural'ın avukatı Sibel Aydın, yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

Dünkü açıklamamda belirttiğim gibi, herkesin ve tarafların avukatlarının olayın yargıya intikal ettiğini ve taraflardan birinin henüz ifade vermediği gerçeğini algılaması gerekmektedir.

Kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımına bir son verilmelidir. Kadına şiddet iddiası ile başlayan süreç, yapılan açıklamalarla ve manipülasyon içeren bilgilerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi ile amacını aşan bir noktaya taşınmak istenmektedir.

"KÜL TABLASI İLE DARP İDDİASI YALAN"

Görmekteyiz ki, dün akşam ulusal bir kanalın ana haber bülteninde de yer alan; karşı tarafın avukatının hazırladığı şikayet dilekçesinde belirtilen "kül tablası ile darp" iddiası, savcılık ifadesinde Sıla Gençoğlu'nun kendisi tarafından yalanlanmıştır. Böylece son 2 gündür gündemde olan kül tablası ile darp iddiasının gerçek olmadığı kamu vicdanında da kesinleşmiştir. Ancak, iddia sahiplerinin gerçeği bilmelerine rağmen yaptıkları açıklamalar ile kamuoyunu yanıltan haberlerin yapılmasına sebebiyet verilmiştir.

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"İDRARDA KAN DOKTORUN BULGUSU DEĞİLDİR"

Benzer bir durum darp raporu için yapılan haberlerde de bulunmaktadır. İddia edilen olayın 2 gün sonrasında, özel bir hastanenin düzenlediği raporda; karşı tarafın idrarda kanama, vb. kendi beyanları, tıbbi muayene bulgusu gibi yansıtılmıştır. Bu bilgilerin kişisel beyan olduğu, doktorun bulgusu olmadığı çok nettir. Uzun dönemli bir rapor gibi aktarılan raporda, muayeneyi yapan doktor, hastanın genel durumunu "iyi" olarak nitelemiş ve sadece 7 günlük bir rapor düzenlemiştir. Bu konuların tamamı, bir manipülasyon aracı değil, hukuk süreci içinde uzmanlar tarafından değerlendirilecek konulardır.

KAYNAĞI BELİRSİZ 'VAZO KIRILDI' İDDİASI

Bu gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıkmasının ardından, bu kez de "kaynağı belli olmayan" kimselere dayandırılarak, 24 Ekim günü bir evde müvekkilimin karşı tarafın sırtında vazo kırdığı iddiası gündeme getirilmiştir. Bu iddia da tamamen gerçek dışıdır. Tek merkezden servis edildiğini düşündüğümüz gerçek dışı paylaşımların maksadı kamuoyunda davanın seyrini etkilemek ve müvekkilim hakkında bir linç girişiminde bulunmaktır. Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan ve kariyeri ile herkesin takdir ettiği müvekkilime yönelik bu itibarsızlaştırma çabaları, henüz ifadesini bile vermemiş olan müvekkilim için ağır bir mağduriyet yaratmaktadır.

Son olarak da karşı tarafın şikayet dilekçesinde kapsam içine alınan kasten yaralama iddiası, dün itibariyle sanki yeni bir suç iddiası ve "yeni bir dava" konusu gibi sunulmuş, kullanılan yöntemler hukuki temelden çıkmıştır.

"MANİPÜLASYONA DAYALI..."

Olay, hukuk sürecinden çıkarılarak, medya üzerinden veya manipülasyona dayalı yürütülen yeni bir mecraya çekilmek istenmektedir. Bu niyeti açıkça görmekteyiz ve buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de yargıyı etkilemeye çalışmak suçtur. Amacını aşan bir hal alan bu maksatlı girişimlerin sonlanması adına bu tarz asılsız iddialar ve iftiralarla ilgili kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek isterim.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural Sibel Aydın darp sıla

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o yalan bu yalan gerçek nedir ozaman,kadınla aynı kas yapısına sahip değilsin şiddet acizliktir anlaşamıyorsan ayrıl ahmet kural çok puan kaybetti
reklâm kokanaları bunlar
Kül tablası iddiasına Sıla'nın,''Kül tablası ile bir darp yok'' açıklamasından sonra inandık,merak etmeyin. Peki diğer darplara ne diyeceksiniz he? Morluklar,çizikler,saç çekmeler felan?
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