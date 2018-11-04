Ahmet Kural'ın avukatından yeni açıklama! 'Kül tablası ile darp iddiası...'

Kural'ın avukatı Sibel Aydın, yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

Dünkü açıklamamda belirttiğim gibi, herkesin ve tarafların avukatlarının olayın yargıya intikal ettiğini ve taraflardan birinin henüz ifade vermediği gerçeğini algılaması gerekmektedir.

Kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımına bir son verilmelidir. Kadına şiddet iddiası ile başlayan süreç, yapılan açıklamalarla ve manipülasyon içeren bilgilerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi ile amacını aşan bir noktaya taşınmak istenmektedir.

"KÜL TABLASI İLE DARP İDDİASI YALAN"

Görmekteyiz ki, dün akşam ulusal bir kanalın ana haber bülteninde de yer alan; karşı tarafın avukatının hazırladığı şikayet dilekçesinde belirtilen "kül tablası ile darp" iddiası, savcılık ifadesinde Sıla Gençoğlu'nun kendisi tarafından yalanlanmıştır. Böylece son 2 gündür gündemde olan kül tablası ile darp iddiasının gerçek olmadığı kamu vicdanında da kesinleşmiştir. Ancak, iddia sahiplerinin gerçeği bilmelerine rağmen yaptıkları açıklamalar ile kamuoyunu yanıltan haberlerin yapılmasına sebebiyet verilmiştir.