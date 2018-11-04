Sıla'nın şiddete uğradığı gecenin perde arkası ortaya çıktı!

Sıla Gencoğlu'nun kısa süre önce barıştığı sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldırması gündeme bomba gibi düştü. Sıla-Ahmet Kural olayına ilişkin çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

KAVGANIN SEBEBİ MERAK KONUSU OLMUŞTU

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla açtığı dava üzerine, kavgayı çıkaran neden merak konusu olmuştu. Ahmet Kural'ın özür açıklamasındaki "O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evimi terk etmeliydim" sözleri ise dikkati çekmişti.

POPÇU OKAN CAN YANTIR'LA AŞK YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI SORDU

Takvim'in haberine göre; İkili, iddiaya göre 29 Ekim gecesi oyuncunun evindeki tartışmada eski defterleri açtı. Çiftin, ocak 2018'deki ayrılığına popçunun o dönem Okan Can Yantır'la buluşmasının neden olduğu konuşulmuştu. Kural da iddiaya göre olay gecesi popçuya Yantır'la aşk yaşayıp yaşamadığını sordu.