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Ahmet Kural'ın komşusu Sıla olayında o gece yaşananları anlattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 19:34 | Son Güncelleme

Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’yı Zekeriyaköy'deki evinde darp ettiği akşam yan villada bulunan ve yaşananlara şahit olan Hatice T.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Ahmet Kural'ın komşusu Sıla olayında o gece yaşananları anlattı!

Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre, Şarkıcı Sıla'nın Ahmet Kural tarafından darp edilmesine ilişkin soruşturmada olay sırasında Zekeriyaköy'deki evin yan villasında bulunan Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı. Hatice T. isimli tanık savcılığa o gece şahit olduklarını anlattı.

BİR ERKEK KADINI TOKATLIYORDU

Hatice T. şunları söyledi: "28 Ekim günü arkadaşımın Zekeriyaköy'de bulunan evindeydim. Arkadaşımla geç saatlere kadar oturduk. Bulunduğumuz ev villa tipinde bir evdi. Yan taraftaki villanın da Ahmet Kural'a ait olduğunu biliyordum. Gece saat 04.00 sularında Kural'ın evinden tartışma sesleri gelmeye başladı. Bir kadın ile bir erkeğin tartıştığını hatta erkeğin kadına bazen tokat attığını duyuyorduk. Bu kişinin Sıla olduğunu bilmiyorduk. Ayrıca Ahmet Kural'ın çeşitli küfür içerikli sözleri de duyuluyordu. Yaklaşık bir saat sonra bir araç sesi duyduk. Kadın evden çıkıp araca bindi ve sesler kesildi. İki villa arasında herhangi bir duvar yoktur. Sınır sadece uzun ağaçlardır. O yüzden yaşananları gözlerimizle görmedik."

ÇOK KORKTUM
Tanık Hatice T. olay anlarında erkek arkadaşıyla yaptığı bir yazışmayı da savcılığa sundu. Yazışmada Hatice T.'nin erkek arkadaşına 04.44-04.45 aralığında Whatsaap üzerinden "Doğukan, Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor, çok kötü, polise hab

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ahmet kural sıla darp ifade

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