Ahmet Kural kaslarıyla şov yaptı!

Eski sevgilisi şarkıcı Sıla’yı darp ettiği iddiasıyla konuşulan Ahmet Kural, sosyal medyada oldukça aktif olmaya başladı.

Yaşanan olaylardan sonra kendisi spora adayan ve yoğun bir program sonucunda fazla kilolarından kurtulan Ahmet Kural, kaslı vücudunu Instagram hesabından paylaştı. Kaslı ve sağlıklı bir görünüme kavuşan oyuncunun baklavalarını sergilerken mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Kural geçtiğimiz günlerde de yeni bıyık imajıyla dikkat çekmiş ve Ayhan Işık'a benzetilmişti.





