Ahmet Kural Kıbrıs’ta sevgilisiyle aşka geldi

Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Devrim Saltoğlu, Tayanç Ayaydın ve Gülper Özdemir ile birlikte rol Ahmet Kural, Kıbrıs’tan aşk pozu paylaştı.

Ahmet Kural uzun süredir birliktelik yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin'le Kıbrıs'tan romantik bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Kural'ın fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Ahmet Kural daha önce sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflarını yoruma kapatıyordu. Şimdi ise Ahmet Kural, geleneği bozarak paylaştığı fotoğrafa takipçilerinin yorum yapmasına izin verdi.

