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Ahmet Kural Kıbrıs’ta sevgilisiyle aşka geldi

06.11.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin Kemal’i Ahmet Kural, dizi çekimleri için şu sıralar Kıbrıs’ta. Bir süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin de sevgilisi Ahmet Kural’ı yalnız bırakmıyor. Ahmet Kural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aşka geldiği anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

Ahmet Kural Kıbrıs’ta sevgilisiyle aşka geldi

Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Devrim Saltoğlu, Tayanç Ayaydın ve Gülper Özdemir ile birlikte rol Ahmet Kural, Kıbrıs’tan aşk pozu paylaştı.

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Ahmet Kural uzun süredir birliktelik yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin'le Kıbrıs'tan romantik bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Kural'ın fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Ahmet Kural daha önce sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflarını yoruma kapatıyordu. Şimdi ise Ahmet Kural, geleneği bozarak paylaştığı fotoğrafa takipçilerinin yorum yapmasına izin verdi.

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Ahmet Kural
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