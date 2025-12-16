MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ben Leman bitti mi? Öpüşme sahnesi de kurtaramadı

Ben Leman'ın final yapıp yapmayacağı konusu günlerdir konuşuluyor. Dizinin reytingleri bir türlü artmayınca karar 12. bölüme kaldı. Dizide son olarak ateşli sahneler gündeme gelmişti.

Ben Leman bitti mi? Öpüşme sahnesi de kurtaramadı

Ben Leman dizisi hakkında son günlerde kulislerde konuşulanlar, dizinin sadık izleyicilerini derinden üzdü: "Ben Leman final mi yapıyor?"

Son bölümleriyle reytinglerde isteneni alamayan dizi için final çanları çalmaya başladı. Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın gibi başarılı isimlerin başrolde olduğu Ben Leman dizisinde son bölümde ateşli sahneler yaşandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingleri artırmaya çalışıyorlardı! Ateşli sahneler gündemde Reytingleri artırmaya çalışıyorlardı! Ateşli sahneler gündemde

Diziye daha önce de yeni oyuncular dahil oldu ancak dizi yine reytinglerde isteneni veremedi. Her şey bu hafta 12. bölümünün reyting performansına bağlı…

Ben Leman bitti mi? Öpüşme sahnesi de kurtaramadı 1

Dizinin pazar sabahı reytingleri düşük çıkarsa Urla’da çekilen dizi 13. bölümde bitecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pardösü giyip başörtüsü taktı! O hali gündem olduPardösü giyip başörtüsü taktı! O hali gündem oldu
1 milyonluk yatırımla tavuk çiftliği kurmuştu! Daha fazla dayanamadı1 milyonluk yatırımla tavuk çiftliği kurmuştu! Daha fazla dayanamadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ben Leman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.