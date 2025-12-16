Ben Leman bitti mi? Öpüşme sahnesi de kurtaramadı

Ben Leman dizisi hakkında son günlerde kulislerde konuşulanlar, dizinin sadık izleyicilerini derinden üzdü: "Ben Leman final mi yapıyor?"

Son bölümleriyle reytinglerde isteneni alamayan dizi için final çanları çalmaya başladı. Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın gibi başarılı isimlerin başrolde olduğu Ben Leman dizisinde son bölümde ateşli sahneler yaşandı.

Diziye daha önce de yeni oyuncular dahil oldu ancak dizi yine reytinglerde isteneni veremedi. Her şey bu hafta 12. bölümünün reyting performansına bağlı…

Dizinin pazar sabahı reytingleri düşük çıkarsa Urla’da çekilen dizi 13. bölümde bitecek.