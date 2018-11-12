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Ahmet Kural-Murat Cemcir zarar etti mi? Murat Cemcir o iddialara yanıt verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp etmesinin ardından Ahmet Kural-Murat Cemcir'in ettiği zarar ortaya çıkmıştı. Murat Cemcir bu iddialara sosyal medyadan esprili bir yanıt verdi.

Ahmet Kural-Murat Cemcir zarar etti mi? Murat Cemcir o iddialara yanıt verdi!

Sıla 29 Ekim'de sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla'nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Bir banka, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti.

Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı. Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir'le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı.

Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. İkilinin toplam kaybı şimdilik beş milyon lirayı bulduğunu iddia etmişti.

Murat Cemcir'den o iddialara esprili bir yanıt geldi. Murat Cemcir, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı. Murat Cemcir, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı! Cemcir görüşmeyi yalanladı ve "bağış sırasına girdiğim doğrudur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural-Murat Cemcir Murat Cemcir ahmet kural Ahmet Kural ile Sıla

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