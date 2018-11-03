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Ahmet Kural Sıla'yı daha önce de darp etmiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'ın Sıla'ya uyguladığı şiddet Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Her gün korkunç detayların ortaya çıktığı olayda yeni bir iddia daha konuşulmaya başlandı

Ahmet Kural Sıla'yı daha önce de darp etmiş!

Sıla ve Ahmet Kural ilişkilerine ikinci bir şansı vermiş, Şubat ayında ayrılan ikili 3 hafta önce yeniden bir araya gelmişti.

Sıla, önceki gün Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesi ile mahkemeye başvurdu. Sıla'ya 3 aylık koruma kararı verildi. Olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Posta gazetesinde bugün şiddetin ilk olmadığını; Sıla'nın daha önce de benzer şeyler yaşadığını iddia etti.

İşte Posta'da yer alan o iddia:

"Sıla’nın yakın çevresinden aldığım bilgiye göre; 29 Ekim’deki olay Ahmet Kural’ın, ikinci kez birlikte olmaya başladıklarından sonra Sıla’ya uyguladığı ilk şiddet değilmiş. Tarih, 24 Ekim. Yer, bu kez Sıla’nın evi. Ahmet Kural, Sıla’nın evine geliyor.

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Evde, Sıla’nın bir de kadın arkadaşı var. Daha önce aralarında bu kişiyle ilgili tartışma yaşanmış. Ahmet Kural, “Bu kadınla görüşmeni istemiyorum” demiş. Yine aşırı alkollü olan Ahmet Kural kadını evde görünce Sıla’yla tartışıyor. Ardından da şiddet uyguluyor. Sırtında porselen vazo kırıyor, omuzunu ısırıyor. Saçını eline dolayıp sürüklüyor."


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