Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Şarkıcı sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü için başı derde giren ve kamuoyundan büyük tepki gören Ahmet Kural, yaşadıklarından gerekli dersi çıkardığını ve psikolojik tedavi göreceğini açıkladı. Ahmet Kural, menajeri aracılığıyla ayrı oldukları dönemde Sıla'nın kendisini Ziynet Sali ile aldattığı ve kavganın o sebeple çıktığı iddialarını da yalanladı. İşte Ahmet Kural'ın Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularına verdiği cevaplar... SILA’nın savcılığa başvurmasından 48 saat sonra Ahmet Kural’ın avukatından bir mesaj aldım. “Soracağınız sorular varsa cevaplamaya hazırız” diyordu. Ben de kafamdaki soruları yazıp gönderdim. * Cevapları dün sabaha karşı geldi. Ama cevaplayan avukatı değil, Ahmet Kural’ın menajeri Dilek Tözen’di. Bunu da anladım. Avukatı vekâlet verdiği kişi olduğu için, söyleyeceği her şey onu bağlayacaktı. * Yine de ben sorularımı Ahmet Kural’a sormuştum. Ben, hukuken değilse de ahlaken onun ağzından çıkmış cevaplar olarak kabul ediyorum. İLK AYRILIK: İLKİNDE NEDEN AYRILDINIZ SONRA NASIL BİRLEŞTİNİZ

- İlk ayrılmanızın nedeni neydi? Yine şiddet mi? “Kültür uyuşmazlığı... Birbirlerini seviyorlar ama farklı yaşam görüşleri var. Özellikle Sıla’nın Ahmet’in çevresini aşağılaması, hor görmesi ve beğenmemesi...” - İlişkiyi bitiren kim? “Bu olaylar sonucunda, ilişkiyi bitiren Ahmet. Ama Ahmet, bu olayda da olduğu gibi, bir ilişki ile ilgili hiçbir zaman medyaya konuşan bir insan değil. Ayrılma sonrası iddiaları cevaplamamasının nedeni de bu. Zaten ikinci kez bir arada olmak için ısrar eden, araya tanıdıkları sokan, cep telefonu mesajları ile bu niyetini belirten Ahmet değil, Sıla.” GEÇMİŞ: ALKOL SORUNUN VAR MI, KÜÇÜKKEN ŞİDDET GÖRDÜN MÜ -Alkole dayalı bir şiddet sorunun var mı? “Hayır yok.” - Küçükken şiddet gördün mü? “Ahmet, çok sevilen bir çocuk. Annesi ev hanımı, babası emniyet müdürü olan (şu anda emekli), bir kız kardeşle birlikte büyüyen bir çocuk. Bildiğiniz, akrabalık ilişkileri kuvvetli bir Türk ailesi. Onun için şiddet evinden uzakta... İçindeki komiği de bu ailenin sıcaklığından çıkarmış, çok sevilen bir çocuk.”

O GECE: SILA’NIN SİZ AYRIYKEN YAPTIĞINA MI KIZDIN - O gece böyle şiddetli bir tepkiye neden olan şey ne? Ayrılığınız sırasında olan bir şey mi gerçekten? “Hayır. Öfkelenmeden çok bir hayal kırıklığı var. O da, ilişkiye başlamadan önce böyle bir durumun varlığı ile ilgili kendisine yalan söylenmesi... Yoksa, kendisinden ayrı olduğu dönemle ilgili bir öfke değil bu. Konu oraya gelince, karşılıklı bir tartışma başlamış.” GELECEK: ÖFKE VE ŞİDDET SORUNU İÇİN PSİKOLOJİK YARDIM ALACAK MI - Bugüne kadar hiç psikolojik yardım aldın mı? Almayı düşünüyor musun? “Açıklamasında belirttiği ‘Gerekli dersleri çıkardım. Bundan sonra bu gerekleri yerine getirmek için çalışacağım’ kapsamında, kendine yeni bir yol haritası çiziyor. Daha önce psikolojik bir yardım almadı. Ama şimdi mentorlar, profesyonel yardım temelinde yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyor.” ALKOL SORUNU: OLAY GECESİ ALDIĞI ALKOL NE KADARDI - O gece alkollü müydün? Daha önce bana alkolü azalttığını söylemiştin, niye tekrar arttırdın? “O gece, Ahmet’in ailesiyle birlikte yemekteyken ikisi de alkol alıyor. Hatta Sıla, daha fazla alıyor. Ama size söylediği gibi alkolü çok azalttı.

O gece ikisi de mutlu bir şekilde başlıyorlar geceye. Sonrasında ifadesinde söyledikleri oluyor.”