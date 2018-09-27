Ahmet Mahirel, derbi öncesi soyunma odasına girdi ve Hasan Ali Kaldırım için dua okudu!

Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile oynadığı derbi karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, sarı lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım maça damga vurmuştu. Tecrübeli sol bek karşılaşmada sergilediği peformans ile büyük övgü almıştı. Karşılaşma sonrasında ortaya çıkan bir fotoğraf ise sosyal medyada olay oldu.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Mahirel'in, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde soyunma odasına giderek Hasan Ali Kaldırım'ın forması önünde dua ettiği anın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe taraftarları, "Hasan Ali'yi Marcelo'ya çeviren adam", "Bu adamı bulup bütün kulübü baştan aşağıya okumak lazım" yorumları yaptı.
Binlerce beğeni alan fotoğrafla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Mahirel, "Fenerbahçe'nin kendisi için vazgeçilmez bir aşk olduğunu" söyledi.
Maç öncesinde soyunma odasına gittiğini anlatan Mahirel, "Hasan Ali'nin son haftalardaki performansına istinaden bir dua okudum. Takımın üzerinde bir uğursuzluk var. Hasan da Marcelo gibi oynadı" dedi.
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