Ahmet Melih Yılmaz (Meli Bendeli) olarak tanındı, cinsiyet değiştirdi! Çukur'daki rol arkadaşı Cihangir Ceyhan'ın pembe giymesine taktı!

MYNET DETAY- Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan ve trans birey olarak tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, adını değiştirdi ve Meli Bendeli olarak tanınmaya başladı.

Estetik operasyonlarla büyük bir değişim geçiren Bendeli, oyunculuk yapamadığı için, katıldığı bir gecede seks işçisi olduğunu açıklamıştı.

''Sıfır Bir'' dizindeki ''Cio'' karakteriyle tanınan ve ''Çukur'' dizisinin Azer'i olarak büyük hayran kitlesi kazanan Ceyhan pembe tarzıyla dikkat çekti.

Meli Bendeli son olarak da Çukur'daki rol arkadaşı Cihangir Ceyhan'ın pembe giyip poz vermesine dair bomba bir yorumda bulundu.

"NABER ÇUKURCULAR"

Meli Bendeli "En azından bana o pembeyi kaşe giydirmedi ben kendi rızamla giydim. (Oyunculuk yapıp trans gay oynasa böyle konuşmazdım o ayrı) Yakışmış, hayırlı olsun kardeşim naber Çukurcular! Abla saldır kocan görmesin..." dedi.

İTİRAFI GÜNDEMDEYDİ

Meli Bendeli geçtiğimiz günlerde "Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı, keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı" demişti.