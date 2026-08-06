Ahmet Metin Genç'in forma kampanyasıyla ilgili belediyeden açıklama geldi" İddialar gerçek dışıdır"

Trabzonspor'un Mohamed Salah'ı transferi ulusal ve uluslararası kamuoyunda oldukça ses getirmişti. Transferin ardından Trabzonsporlu taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

TRABZONSPOR İÇİN FORMA KAMPANYASI BAŞLATTI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de takıma destek için 6 bin 661 forma almış ve Trabzonspor için kampanya başlatmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından 'Formaların bedeli belediye bütçesinden mi karşılandı?' şeklindeki değerlendirmeler gündem oldu.

İDDİALARLA İLGİLİ BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bir açıklama yayınladı ve forma ücretlerinin belediye bütçesinden karşılandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ahmet Metin Genç'in Trabzonspor'umuza destek amacıyla 6 bin 661 forma alarak başlattığı kampanyaya yönelik, "Formaların bedeli belediye bütçesinden mi karşılandı?" şeklinde gerçeği yansıtmayan maksatlı değerlendirmeler yapılmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

"YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL, İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

Öncelikle vurgulamak gerekir ki; belediye bütçesinden profesyonel spor kulüplerine bu şekilde maddi destek sağlanması yasal olarak mümkün değildir. Bu nedenle kampanya kapsamında alınan formaların belediye bütçesinden karşılandığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

"İLK KEZ YAPILAN BİR ÇALIŞMA DEĞİLDİR"

Başkanımız Sn. Ahmet Metin Genç'in yaptığı, yıllardır uyguladığı bir dayanışma modelidir. Başkanımız, Trabzonspor sevdalısı iş insanlarına, dostlarına ve hatırının geçtiği hemşehrilerimize ulaşarak Trabzonspor'a destek olmalarını rica etmekte, forma, kombine ve loca satın alarak kulübe katkı sunmalarına vesile olmaktadır. Bu uygulama ilk kez yapılan bir çalışma da değildir. Başkanımız her yıl benzer destek kampanyaları düzenlemektedir ve nasıl bir yöntem izlendiğini de defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır. Buna rağmen her kampanya sonrasında aynı soruların yeniden gündeme getirilmesi ve kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılması üzüntü vericidir.

Trabzonspor bu şehrin en büyük markası, en önemli ortak değeri ve dünyaya açılan yüzüdür. Trabzonspor'un başarısı yalnızca sahadaki sonuçlardan ibaret değildir. Kulübümüz; şehrimizin tanıtımına, ekonomisine, turizmine ve marka değerine önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle Trabzonspor'a sahip çıkmak, bu şehrin her ferdinin ortak sorumluluğudur. Sn. Ahmet Metin Genç de, bu şehrin bir evladı ve belediye başkanı olarak Trabzonspor'a destek verilmesine öncülük etmeyi görev kabul etmektedir. Başkanımızın şimdiye kadar tüm kampanyalarda yaptığı şey, şehrimizin ortak değerine gönüllü destek vermek isteyen ve ekonomik imkanı olan hemşehrilerimizle Trabzonspor'umuzu buluşturmaktır. Özetle, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ahmet Metin Genç, Trabzonspor için dayanışmaya öncülük etmekte ve her çağrısı teşekkürü fazlasıyla hak eden binlerce hemşehrimizden olumlu karşılık bulmaktadır.

Bu vesileyle Başkanımız Sn. Ahmet Metin Genç'in başlattığı kampanyaya destek veren tüm iş insanlarımıza, esnafımıza ve hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyor, Trabzonspor'umuza destek olmak isteyen herkesi bu dayanışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz.