Neler yaptı neler! Trabzonspor'da Salah fırtınası: Tarihe geçti

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray karşısında sergilediği performansla geceye damga vurdu. Deneyimli futbolcu, bordo-mavili takımın dev mücadeledeki hücum gücünü sırtlayan isimlerden biri oldu.

ÜÇ GOL VE BİR ASİST

Muhammed Salah, Galatasaray karşısında henüz 4. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Mısırlı yıldız, ilk yarının son bölümünde 44. dakikada ve 80. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak, Trabzonspor'un ise önemli gollerinden birine imza attı.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Mısırlı yıldız, Trabzonspor formasıyla iç sahadaki ilk üç maçında da gol atarak dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı. Salah, 2000-01 sezonundan bu yana bordo-mavili formayla çıktığı ilk üç iç saha maçının tamamında gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

Salah'ın bu süreçteki performansı şöyle:

Başakşehir: 2 gol

Gençlerbirliği: 1 gol

Galatasaray: 3 gol

GALATASARAY'A İKİ FARKLI FORMAYLA GOL ATTI

Salah, 2026 yılı içerisinde Galatasaray'a karşı iki farklı takımın formasıyla gol atmayı da başardı. Mısırlı futbolcu, 18 Mart 2026'da Liverpool formasıyla sarı-kırmızılıların ağlarını havalandırırken, 19 Eylül 2026'da bu kez Trabzonspor formasıyla Galatasaray karşısında gol sevinci yaşadı.