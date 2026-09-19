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Neler yaptı neler! Trabzonspor'da Salah fırtınası: Tarihe geçti

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray karşısında 3 gol ve bir asistle gecenin kahramanı oldu. Mısırlı futbolcu, bordo-mavili formayla iç sahadaki ilk üç maçında da gol atarak kulüp tarihine geçti ve 2026'da Galatasaray'a iki farklı takımla gol attı.

Neler yaptı neler! Trabzonspor'da Salah fırtınası: Tarihe geçti
Cevdet Berker İşleyen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray karşısında sergilediği performansla geceye damga vurdu. Deneyimli futbolcu, bordo-mavili takımın dev mücadeledeki hücum gücünü sırtlayan isimlerden biri oldu.

ÜÇ GOL VE BİR ASİST

Neler yaptı neler! Trabzonspor da Salah fırtınası: Tarihe geçti 1

Muhammed Salah, Galatasaray karşısında henüz 4. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Mısırlı yıldız, ilk yarının son bölümünde 44. dakikada ve 80. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak, Trabzonspor'un ise önemli gollerinden birine imza attı.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Mısırlı yıldız, Trabzonspor formasıyla iç sahadaki ilk üç maçında da gol atarak dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı. Salah, 2000-01 sezonundan bu yana bordo-mavili formayla çıktığı ilk üç iç saha maçının tamamında gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

Salah'ın bu süreçteki performansı şöyle:

Başakşehir: 2 gol
Gençlerbirliği: 1 gol
Galatasaray: 3 gol

Neler yaptı neler! Trabzonspor da Salah fırtınası: Tarihe geçti 2

GALATASARAY'A İKİ FARKLI FORMAYLA GOL ATTI

Salah, 2026 yılı içerisinde Galatasaray'a karşı iki farklı takımın formasıyla gol atmayı da başardı. Mısırlı futbolcu, 18 Mart 2026'da Liverpool formasıyla sarı-kırmızılıların ağlarını havalandırırken, 19 Eylül 2026'da bu kez Trabzonspor formasıyla Galatasaray karşısında gol sevinci yaşadı.

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Trabzonspor galatasaray salah
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