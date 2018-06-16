Ahmet Musa sosyal medyadaki Galatasaray mesajlarını beğendi!

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Ahmed Musa'dan Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak hareket geldi.

Premier Lig ekibi Leicester City forması giyen Ahmed Musa, Twitter hesabında Galatasaray taraftarlarının gönderdiği mesajları beğendi.

Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası için Rusya'da bulunan Musa, ''Galatasaray'a gel'' ve ''Havaalanında seni bekliyoruz. Hazır mısın?'' tweetlerini beğendi.

(Sporx)





