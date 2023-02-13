SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Nur Çebi, 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda Övün ile telefonda görüştü

Ahmet Nur Çebi, 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda Övün ile telefonda görüştü

13.02.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde 128 saat sonra enkazdan kurtulan Arda Övün'le telefonda konuştu.

Ahmet Nur Çebi, 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda Övün ile telefonda görüştü

Beşiktaş Kulübünün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Adana Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy'un ziyaret ettiği Arda Övün'le görüntülü konuşma gerçekleştiren Çebi, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Genç taraftarı çok sevdiğini ifade eden Çebi, yaşanan felakette bazı mutluluklar gerçekleştiğini ve bu mutluluklardan birisinin de Arda Övün olduğunu söyledi.

Arda Övün'ün Adana'da tedavi altında bulunduğu hastanedeki bir başka Beşiktaş taraftarı Cenk ve Galatasaray taraftarı Arda'yla da görüntülü konuşan Çebi, 3 depremzede genci Beşiktaş-Galatasaray derbisine davet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teşekkürler Josef! Çocuklar için bölgeye gittiTeşekkürler Josef! Çocuklar için bölgeye gitti
TFF'den Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'TFF'den Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'
TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi beşiktaş paylaşım beşiktaş taraftarı da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

Christian Atsu'nun eşi canlı yayında konuştu!

Christian Atsu'nun eşi canlı yayında konuştu!

Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!

Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!

İlkay Gündoğan gol sevinciyle tepki çekti! "Yakıştıramadım"

İlkay Gündoğan gol sevinciyle tepki çekti! "Yakıştıramadım"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.