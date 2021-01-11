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Ahmet Nur Çebi 2. kez korona virüsü yendi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.01.2021 18:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez korona virüsü yendi.

Ahmet Nur Çebi 2. kez korona virüsü yendi

Koronavirüse 2. kez yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi negatife döndü. Öte yandan tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’da koronavirüsü atlattı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ’ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.
Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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