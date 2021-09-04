Ahmet Nur Çebi: Ben kimsenin altını oymadım, kendileri vınladı

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park’ta gerçekleştiriliyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de toplantıda üyelere seslendi. Siyah-beyazlı camiada birlik ve beraberliği sağlama amacı içinde olduğunun altını çizen Çebi, “Biz 2 yıldır konuşmuyoruz yine birileri çıktı konuşuyor. Ne oldu bilmiyorum? Benim gayem arttık birlik ve beraberlikle buralara getirmek. Şampiyon olduk, yokluk içinde. Camianın temiz insanlarına Allah bunu hediye etti” ifadelerini kullandı.

"MHK'NİN BAŞKANINI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg’i eleştiren Başkan Çebi, “Ulenberg diye bir danışman Sergen hocamızın el kol hareketlerini gündeme getirerek onun aracılığıyla mesaj vermeye çalışmış. Gitsin Almanya’da konuşsun bakayım konuşturuyorlar mı orada. Anlatacaksan derdini başka türlü anlat, isim vermene gerek yok. MHK’nin başkanını göreve davet ediyorum. Buradan ikaz ediyorum. Bir daha olursa bu kadar yumuşak cevap vermeyeceğiz. Geçen sene de buna benzer şeyler yapmaya çalıştılar oldu ama başaramadılar” diye konuştu.

"GEREKİRSE HAPİS YATARIM"

Çebi, "Kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen yine Beşiktaş'a hizmet ettik. Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum. Hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum ve koymaya devam edeceğim. Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis bile yatarım" dedi.

"MALİ BORÇLAR HAD SAFHADA"

Mali borçların had safhada olduğunu belirterek sözlerine devam eden siyah-beyazlıların başkanı, “1 kuruş gelir yok, camiayı ayakta tutmak için. Yapmamız gerekenler bize düşüyor diye başlamıştım. Erken seçim yapıldı, biz göreve geldik, görevi bırakanlar oldu. Mayıs’ta göreve talip olup ağustosta niye göreve bıraktılar? Mayıs’ta bankadan verilecek kredi A. Sonra geldi, ağustos ayında B oldu, durdular. O gelirler bankalara istisnasız temlik edildi. Arkasından krediyi verenler TFF ile anlaşma yapmışlar, limit problemi. Bütçemiz 70 milyon Euro, limitimiz 30 milyon Euro. Sözleşmeler ne olacak? Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon Euro’yu bulmuş. Sen buradan 4 milyon Euro maaş alırken biri sana 400 bin Euro veriyor. Önce bir utan çek git ama gitmiyorlar” dedi.

"BU FAİZLERLE BU İŞ SIKINTILI"

Yüksek faiz oranlarından da şikayet eden Ahmet Nur Çebi, "Çok zor günler geçirdik. Bu faizlerle bu iş sıkıntılı. Yıllık 600-700 milyon TL faiz ödüyoruz. Faaliyet mi yapacaksınız, faiz mi ödeyeceksiniz. Bunları anlattık ama bunları anlatırken 1.5 senemiz geçti. Cumhurbaşkanına gittim, biz bunları yürütemeyeceğiz dedim. Bir yasa çıkarın, gelir-gider kendi dönemini aşmışsa o kişi bundan sorumlu olsun, dedim, tamam dedi. Önümüze 1.5 yıl sonra imkan tanıdılar ama sadece 1.5 sene için. Bundan sonra da tedbirli olmamız lazım" cümlelerine yer verdi.

"ALTINIZ OYULMADI EFENDİ, KENDİNİZ GİTTİNİZ"

Eski başkan Fikret Orman’ın kendisinin altını oyduğu yönündeki iddialarına da cevap veren Çebi, "110 milyon parayı cebimden kasa kolaylığı için kasaya koydum. Ailemin geleceğini riske atarak da 675 milyon TL kefalet vererek kulübü 1.5 yıl ayakta tutmaya çalıştık. Biz birilerinin altını oyduk da birileri gitmedi. İçinde bulundukları durumu görüp vınladılar. Ben kimsenin altını oymadım. Son 2 yılda görev yaparken abi adı altında tahrik ve taciz edildim, bu kulüpten gitmem için. Bana neler yapıldı. Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz. Eğer o kredi mayıs ayında size söylendiği gibi çıksaydı gitmeyecektiniz. 7 sene kimse altınızı oymadı sonra biri altınızı oydu. Bu benim çok ağırıma gitti. Ben kimsenin altını oymadım, ben ağabeyim. Gittim 1 sene hiç ağzımı açmadım. Varsa yaptığımız yanlış gelir mali genel kurulda konuşursunuz" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A VERDİĞİ ZARARLARIN FAZLASINI BAĞIŞ YAPACAK"

Yıldırım Demirören’in kulübe bağış yapacağını da dile getiren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şöyle devam etti:

"Yıldırım Demirören'in raporu, ben de oradaydım. Hesap görelim dedim. Beyefendi ile hesap görüyoruz. Beşiktaş'a verdiği zararların fazlasını bağış yapacak. Protokol bitti. Buradan müjdeleyeyim. Senetleri iade almak kaldı. Sağ olsun en azından bunu yaptı. O günkü dosyalarla ilgili kimse konuşmuyor. KPMG'yi yapıyoruz. İçinde ben de olsam yapacağım dedim. Niye kaçayım ki. 6,5 sene ben de oradaydım. Stadı yaparken Ümraniye'ye git takımı şampiyon yap. Şampiyon olduk, gel abi icra kurulu topla. Sonra o da buradaydı. Buradaydım. Gelsinler burada konuşsunlar. Trollere verecekleri paraları Beşiktaş'a versinler."

"HİÇBİR YÖNETİM KURULU BİZİMKİ KADAR ESKİ YÖNETİM TARAFINDAN YIPRATILMADI"

2021-2022 sezonunda da şampiyon olacaklarını vurgulayan Çebi, "Milyonlarca liralık kişileri onda bir fiyatına kulübümüze kazandırdık. Yine şampiyon olacağız. Bu seneki kadroyu biraz farklı yaptık. Ben hiç kaybetmedim. Kaybetseydim burada duramazdım. Hiçbir yönetim kurulu bizimki kadar eski yönetim tarafından yıpratılmadı. Ne istiyorsunuz ya, bakın işinize. Çatı meselesini hala konuşuluyor. Çatı orada, fatura orada. Varsa kulağınıza gelen ihbar edin" dedi.

"5 YILLIK YAPILMIŞ KONTRATLAR VAR"

Geçmiş yıllarda yapılmış uzun süreli oyuncu mukaveleleriyle hala mücadele ettiklerinin de altını çizen Ahmet Nur Çebi, “5 yıllık yapılmış kontratlar var. Onları biz yapmadık, yönetmeye çalışıyoruz. Borç artışını kontrol altında tutmak birinci vazifemiz. Ödenen faizler ve facia kontratlar bunun sebebi. Bunlar bitene kadar işimiz biraz sıkıntılı. Bunları birlik-beraberlik içinde aşacağız” diye konuştu.

ABDULLAH AVCI MESELESİ

Futbol A takımı eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve siyah-beyazlı kulüp arasında yaşananlara da açıklık getiren başkan Çebi, şöyle devam etti:

"Abdullah Avı beyefendiyle ilgili camiama açıklama yapmak zorundayım. Biz geldiğimizde bu takım sonlara doğruydu. Abdullah Avcı ile 3-5 maçta yukarılara çıktık. Sıkıntı maliydi, onları aştık. Sonra ne olduysa bizi aşan bir konuyla takım kötü gitmeye başladı. Ben de Abdullah Avcı’nın yanına gittim; ‘Hocam sıkıntı ne' dedim. 'Burada abiler var, burayı karıştırıyorlar’ dedi. 'Benim enerjim bitti' dedi. ‘O zaman ayrılalım hocam’ dedim. ‘Peki ayrılalım siz gönderin beni’ dedi. 'Ben Türkiye’nin en büyük hocalarından biriyim, kontratımda iş bulana kadar yazıyor, ondan sonrasında bunu Beşiktaş’tan almayacağım' dedi. '4 ay sonra 4-5 milyon TL’ye başka takıma gidersiniz, biz de bu paradan kurtuluruz, tamam hocam problem yok' dedik. Sonra kendisiyle uzlaşmak için aradım, 'Geliyorum' dedi, gelmedi. Beni avukatına yönlendirdi. Ben kulüp başkanıyım ya niye avukatınla konuşuyorum. Avukatınla konuşuyorum, Avcı istemiyormuş diyor. Hatırlı dostlarımızı sokuyoruz araya. Gerekli konuşmaları yaptın mı diyorlar ya, yaptım. Hoca değerli bir insan. Söylediğini doğru kabul ediyorum. Bunu daha sonra mahkemeye taşıyorsun. Benim hocam, sen 12 milyon alırken, sen giderken 2 milyona, sonraki sene de 6 milyona imza attı. İşte Beşiktaş’ın çocuğu. Ben bunun hakkını niye vermeyeceğim. O gün 1 milyon 800 bin Euro karşılığı sözleşme yapıyorsan bir çıkış maddesi koymuyorsan, aynı hoca 800 bin Euro’ya başka takımda hocalık yapıyorsa bana neyin hesabını soruyorsunuz. O gün aldığınız mı doğru, bugün aldığınız mı doğru. Protokolde diyor ki; UÇK geçerli. 24. maddede Beşiktaş hiçbir şekilde hakkaniyet talep edemez. Sebep ne, öyle bir kontrat yapılmış ki elimiz kolumuz bağlanmış. Ben bir şeyi yanlış yapmadım. 50 bin TL için bile günlerce pazarlık yaptığımı herkes bilir. Ben birlik ve beraberlik istiyorum. Olan oldu, giden gitti. Şahsi olarak kimseyle uğraşmak istemiyorum. Enerjimi Beşiktaş’a vermek istiyorum."

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

