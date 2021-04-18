Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş antrenmanını takip etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Demir ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer de çalışmayı izledi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00’da özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

