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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş camiasının bayramını kutladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından çektiği video ile siyah-beyazlı camianın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş camiasının bayramını kutladı

Geçtiğimiz günlerde korona virüsü atlattığı açıklanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından camiasının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Çebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değeli Beşiktaşlılar. Bugün Ramazan Bayramı. Beşiktaş’ın örf, adet ve teamüllerimizde yüz yüze bayramlaşmak vardır. Ancak içinde bulunduğumu Covid 19 salgını nedeniyle bir araya gelemedik. Dolayısıyla size bu videoyu paylaşmak istedim. Hepinizin bayramını en içten dillerimle kutluyorum. Sabrın selamet, birlik ve beraberliğin başarıyı getirdiği bu dünyamızda tüm camiamızın öncelikle bayramlarını kutlarken birlik ve beraberlikle huzur içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum. Sağlıklı kalın ve huzurlu olun."

(İHA)

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