Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başkanlık seçiminde aday olmayacağını resmen ilan etti! ''Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalar yaptı. Çebi, "Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi." ifadelerini kullandı.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Ahmet Nur Çebi: "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var."

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Ahmet Nur Çebi: "Tüm camiaya teşekkür ediyorum. 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden, huzurlarınızda hak talep ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bu onurlu görevi bana yaşatan tüm genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Biz tarlayı temizledik, bu sene de ektik. Gelenlere de toplamak kalıyor. Tek bir felsefem var. Beşiktaş'tan alınmaz, Beşiktaş'a verilir. Küfür edenler hariç, komplo kuranlar hariç, herkese hakkımı helal ediyorum. Sizlerden de helallik diliyorum."

"AÇIKLAMAYI MİLLİ ARADA YAPACAKTIM AMA..."

Ahmet Nur Çebi: "Açıklamayı milli arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti. Aday olmamayı açıklamadım, takımın ve çalışanların moralinin bozulmasını istemedim."

"BUNDAN SONRAKİ ADAYLARDAN RİCA EDİYORUM"

Ahmet Nur Çebi: "Bundan sonraki adaylardan rica ediyorum, ya şimdi aday olup çıkıp mücadelenizi verin. Ya da ondan sonraki süreçte başkan olacak kişiyi yalnız bırakmayın. Ben öyle yapacağım. Katılımın da yüksek olması gerekiyor. Biz büyük bir camiayız. Rahmi Koç, Cemil Kazancı, Nevzat Demir'e teşekkür ederim. Hak ediyorlar. Sürekli yanımda oldular. Allah gönüllerine göre versin. Onlar Beşiktaş'ı seviyor, Beşiktaş'ın da onları sevdiğini biliyorum."

"SAHADA OYUNCULARIMIZI TEZAHÜRATLARDAN KAÇINALIM"

Ahmet Nur Çebi: "Sahada oyuncularımızı tezahüratlardan kaçınalım. Bunlar da bir insan. Taraftardan ricam, en azından bundan sonrası için oyunculara sahip çıkın. Başarısız olabilirler ama Beşiktaş formasıyla oynuyorlar. İçindekine saygınız yoksa, formaya saygınız olmalı."

"HAKEMLERLE BİRLİKTE GİTMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN TEK BEN VARDIM"

Ahmet Nur Çebi: "Eğer başkanınızı, yönetiminizi dışarıya karşı zayıf gösterirseniz, 'Masaya yumruğu vursun' dediğiniz başkanı zayıf göstereceğinizi bilmeniz gerekirdi. Yeni başkanımıza sahip çıkacağız. TFF bu ortamı kendine hak görmüştür, bizi zafiyet içinde görmüştür. TFF başarısızdır, bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk ben söylemiştim. Hakemlerle birlikte gitmeleri gerektiğini söyleyen tek ben vardım. Bunu Beşiktaş başkanı olduğum için yaptım."

"TFF PARMAK FALAN SALLAYAMAZ ARKADAŞLAR"

Ahmet Nur Çebi: "TFF Başkanı, parmak salladı. Sadece parmağıyla göstererek 'O tribün, bu tribün' dedi. Bekle kardeşim. Devre arasını bekle. Hatalıdır. Kendisine edilen küfürleri hiçbir şekilde tasvip etmiyorum ama sen de kalkıp elini kolunu tribünlere göstererek hareket etmemelisin. Bazen yutmayı bileceksin ama arkadaş yutmuyor, yutmamaya devam ediyor. İnşallah bu camia, nasıl yutturacaksa benden sonra başarır."

"SİZE VASİYETİMDİR"

Ahmet Nur Çebi: "Depremin ardından Beşiktaş Başkanını linç edenlere hakkımı helal etmiyorum! Maç bitince hırsını bana küfür ederek soğutan kişileri aranızdan temizleyin. Size vasiyetimdir. Kimse benim çocuklarıma küfür edemez, gece beni arayıp küfür edemez. Her şeyi kabul ediyorum. Kızarsınız, söylersiniz... Hakaret ve küfür, buradan caydırarak gönderme politikasıdır. Ayın 3'üne kadar buradayım. Benden özür dilemelerini bekliyorum. Benden özür dilemeyen herkesin, bundan sonraki hayatımda takipçisi olacağım."

"BEN TFF İLE KAVGA EDERKEN DİĞER KULÜP BAŞKANLARI KENARDA BEKLEDİ"

Ahmet Nur Çebi: "Ben TFF ile kavga ederken diğer kulüp başkanları kenarda bekledi. Şimdi hepsi bağırıyorlar. Adalet, sadece herkes için yerini bulur. Yoksa bulamaz. Futbol, baskı yaparak başarılı olmaksa ben bunu yapamadım. Özür dilerim. Ancak en sert şekilde mücadelemi verdim."

"1 HAFTA 10 GÜN İÇERİSİNDE CEVAPLAYACAĞIM"

Ahmet Nur Çebi: "Toplantının sonucunda soru almayacağım. Daha sonra sizlerle geniş bir ortamda tüm sorularınızı 1 hafta 10 gün içerisinde cevaplayacağım."

"12 SENE ÖNCE BU KULÜBE GELDİM"

Ahmet Nur Çebi: "12 sene önce bu kulübe geldim. Ne kadar zor dönemler olduğunu hatırlatmaya gerek yok. O dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa'da namağlup gruptan çıktığımız bir dönem oldu. Daha sonrasında 1 yıl ara verdim, aranın sonunda da buraya göreve geldik."





