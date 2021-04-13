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Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun, Ghezzal ve Aboubakar açıklaması!

13.04.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'u ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Çebi, "Cenk Tosun çok üzgün. Moral olarak da kötü durumda. Ancak kiralık oyuncumuz olmasına karşın kapımız Cenk'e hep açık" dedi.

Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun, Ghezzal ve Aboubakar açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'u ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun henüz toparlanabilmiş değil. Konu sadece dizindeki sakatlık değil, kendisi psikolojik olarak da etkilendi. Moralsiz hissediyor. ona moral vermeye çalıştık. En kısa sürede toparlamaya çalışacak. Futbolda bunlar var. Olmasaydı iyiydi ama bazen bazı şeyleri kabullenebilen beyinler, kendilerini daha çabuk tedavi edebilirler. İnşallah öyle olur. Kiralık bile olsa, Cenk Tosun bizim çocuğumuz. Bu kapı, sonuna kadar kendisine istediği zaman, her dönem açıktır. Bu, onun için yeterli bir moral olacaktır diye düşünüyorum. Camia olarak, bunu içtenlikle söyledik" dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Daha önümüzde 8 maç var. Rakiplerimizin de gücü ortada. Onlar da şampiyonluk kovalıyorlar. Rakiplerimize saygı gereği, şampiyon olmadan şampiyon olduk diyemeyiz. Sadece Ghezzal değil, diğer futbolcularımın da çok büyük emeği ve katkısı var. Onların da içlerinde birçoğunun çözüm bekleyen kontratları var. Ghezzal'ın emeğini takdir etmemek mümkün değil. Ben takımı bütün olarak değerlendiriyorum. Bu tür konular şu an gündemimizde yok. Zamanı geldiğinde, ilgili futbolcularla yolumuza devam etmek için her türlü istek ve arzu içerisinde olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Çebi, son olarak Abuubakar'la ilgili de "Aboubakar bugün, dünden daha iyi. İnşallah önümüzdeki maç kendisi hazır olur. Futbolcularımızın sağlığı bizim için önemli. Bir kayıp bile ligin kaderini etkileyebileceği için, bazen çok acele etmemek gerekiyor" dedi.

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