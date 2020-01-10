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  4. Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması

Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Everton'dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun hakkında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.

Everton'dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun hakkında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.

Siyah beyazlı eski oyuncunun gündemde olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun gündeme geldi. Beşiktaş'ın sevdiği bir futbolcudur. Kulübe ciddi rakamlar da kazandırmıştır. Onun satışında da ben vardım ve satışını planladım. TFF ağır hareket ediyor, belki haklı gerekçeleri vardır ama TFF'den cevap alamadan Cenk Tosun'a cevap veremedik. Onunla görüşmeden bir yerle anlaşırsa çok üzülürüz ama durum bu" sözlerini kullandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile transfer görüşmelerine değinen Çebi, "Abdullah hocamız ile görüştük, 1-2 transfere ihtiyacımız var ancak Beşiktaş'ın durumunu hocamızda biliyor ve bunu kabul ediyor. Her şeye rağmen 1-2 transfer istiyoruz ve takımdan ayrılacak olan da yok" dedi.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş cenk tosun ahmet nur çebi

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