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Ahmet Nur Çebi'den derbi öncesi motivasyon konuşması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.02.2020 17:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde takımla bir konuşma yaptı.

Ahmet Nur Çebi'den derbi öncesi motivasyon konuşması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip akşam oynanacak karşılaşma için başarı dilediği duyuruldu.

Beşiktaş, saat 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak

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