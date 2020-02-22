Ahmet Nur Çebi'den derbi öncesi motivasyon konuşması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip akşam oynanacak karşılaşma için başarı dilediği duyuruldu.
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