Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a sert gönderme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmalarından tut Galatasaray ve kulübün eski başkanı Fikret Orman hakkında da açıklamalarda bulundu. Çebi, "Galatasaray, Riva’yı satarak ayakta duruyor ama biz bir şey satmadık. Fikret Orman ise, onu bunu eve çağırıp yalan yanlış şeyler söyleyince biz de Divan

Kurulu’nda cevap vermek zorunda kalıyoruz"dedi. İşte detaylar...

"STAT İSİM HAKKIMIZ İKİ YIL DAHA VODAFONE'A BAĞLI"

Çebi, "Spor Türkiye Youtube kanalında yayınlanan "Orta Çizgi" programında Murat Özen'e özel açıklamalarda bulunan Çebi, "Stat isim hakkımız iki yıl daha Vodafone’a bağlı. Vodafone, göğüs sponsorluğunu bıraktı ve Beko’yu cazip paraya 3 yıllığına getirdik." dedi.

"GALATASARAY GİBİ SATMADIK"

Galatasaray'ın Riva'yı satması hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Forma sırt sponsorluğuna Aksa’yı 3 yıl, kol sponsorluğuna Güriş’i 3 yıl, şort sponsorluğuna Sompo’yu ve amatör branşlara da HDI Sigorta’yı getirdik. Locaların hepsini çok iyi sattık ve geldiğimizde yarıdan fazlası boştu. Galatasaray, Riva’yı satarak ayakta duruyor. Biz Galatasaray gibi satmadık." ifadelerini kullandı.

"BUNLARDAN BÜYÜK NE PROJESİ OLABİLİR?"

Projeler hakkında konuşan Çebi, "İlk geldiğimiz sene şampiyon yaptık ve Şampiyonlar Ligi gelirini düşük bütçeli bir takımla elde ettik. Bütçemiz 30 milyon Euro’ydu. Amatörlerin hepsini bütçe kontrolüne aldık. Bunlardan büyük ne projesi olabilir." dedi.

FİKRET ORMAN AÇIKLAMASI

Fikret Orman konusuna açıklık getiren Çebi, "Eski yönetim her şeyi çok güzel yapmış gibi trol hesaplara para verip yazdırıyor. Konuları Divan Kurullarında konuşmayı tercih ediyorum. Fikret Orman, onu bunu eve çağırıp yalan yanlış şeyler söyleyince biz de Divan Kurulu’nda cevap vermek zorunda kalıyoruz. Mustafa Cengiz, yeni başkana Beşiktaş’taki gibi kötü bir miras bırakmadı. Art niyetli Beşiktaş düşmanları hala zarar vermeye devam ediyorlar" dedi.



