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Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a çok sert cevap! 'Televizyonu alıp kırması...'

16.02.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Adana Demirspor ile yaptığı maçın ardından rakip kulüp başkanı Murat Sancak'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Çebi, "Birdenbire kızgınlıkla televizyonu alıp kırması... Biz orada misafiriz, önümüzde devlet büyüklerin olduğu yerde hakemlere tepki amaçlı televizyonu yerlere vuruyor. Üzüntü duyduğumu, esefle karşıladığımı söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a çok sert cevap! 'Televizyonu alıp kırması...'

Vodafone Park'ta gündeme dair açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın yaptığı açıklamaların kendilerini üzdüğünü söyledi. Murat Sancak'ın FETÖ'cü hakemler açıklamasına da cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Sancak maç öncesi başlayıp, sırasında ve sonrasında işi şova döktü. Ne gerek vardı, anlamakta zorlanıyorum. İstanbul'da oynadığımız maçta atılan goller gol olmamasına rağmen, hakkımızı ararken yanımızda olmayan Murat Sancak'ın birdenbire hakkını aramasını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. O gün de hakemlikle ilgili görüşlerinizi daha doğru söyleseydiniz. Hakemler 4-5 ayda 'FETÖ'cü oldu, ondan önce değillermiş." ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYONU ALIP KIRMASI..."

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Adana Demirspor maçını Murat Sancak ile beraber izlediklerini hatırlatan Çebi, "Birdenbire kızgınlıkla televizyonu alıp kırması... Biz orada misafiriz, önümüzde devlet büyüklerin olduğu yerde hakemlere tepki amaçlı televizyonu yerlere vuruyor. Ben de başka kulüp başkanlarıyla maçlar izledim, en ufak nezaketsizliğimiz olmadı. Böyle tepki verirseniz taraftarlar da ağza alınmayacak küfürler eder. Üzüntü duyduğumu, esefle karşıladığımı söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"NE OLDU DA BİRDENBİRE BU HALE GELDİK?"

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Beşiktaş ve Adana Demirspor camialarının birbirleriyle özdeşleşmiş kulüpler olduğuna dikkati çeken Çebi, "Statlarının açılışında 65 derecede takımımızı maça gönderdik. Ne oldu da birdenbire bu hale geldik. Adana Demirspor maçından bir gün önce sosyal medyadaki yazışmalar tatsız tuzsuz, yakışık almayan yazışmalardır. Bunların nedeni nedir? Kafalarının arkasında başka bir şey mi var? Beşiktaş kendilerine ne zarar vermiş bilemiyoruz. Sayın Başkanın en azından bu konuları benimle paylaşmasını rica ederim. Bir sorun, bir proje varsa söylesin." diye konuştu.

MURAT SANCAK'IN 'FETÖ' SUÇLAMASI

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Murat Sancak'ın FETÖ'cü hakemler açıklamasına cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Sancak maç öncesi başlayıp, sırasında ve sonrasında işi şova döktü. Ne gerek vardı, anlamakta zorlanıyorum. Televizyon televizyon gezerek birçok şey açıklama ihtiyacı niye duyuyorsunuz? Eğer bir şovsa yakışık almadı. Eğer bir plansa bu planı bilmek istiyorum. Bir gerekçesi varsa bilmek istiyorum. 'FETÖ' diyorsunuz. Hakemleri FETÖ ile ilişkilendiriyorsunuz. Bir kanıt varsa, bu çeteyle ilgili bilgiler varsa bir şekilde savcılığı intikal ettirmesini iletmek istiyorum." dedi.

"HAKEMLER 4-5 AYDA FETÖ'CÜ OLDU, ONDAN ÖNCE DEĞİLLERMİŞ"

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Sancak'ın önceki maçlarda hakem konusunda bir açıklamada bulunmadığına dikkati çeken Çebi, "Bazı hakem hatalarının organize olduğunu ifade ettik. Murat Sancak'ın hiç ağzını açmaması sadece Beşiktaş maçında bunu gündeme getirmesi dikkat çekicidir. İstanbul'da oynadığımız maçta atılan goller gol olmamasına rağmen, hakkımızı ararken yanımızda olmayan Murat Sancak'ın birdenbire hakkını aramasını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. O gün de hakemlikle ilgili görüşlerinizi daha doğru söyleseydiniz. Hakemler 4-5 ayda 'FETÖ'cü oldu, ondan önce değillermiş." ifadelerini kullandı.

"HANGİ MANTIKLA YAPIYOR, ZORLANIYORUM"

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"Beşiktaş büyük lokmadır" diyen Çebi, "Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulmuş bir kulüptür. Kendimize yapılacak yanlışlara saygı çerçevesinde yanıt vermeyi biliriz. Kalecimiz Ersin, Türkiye'nin çok sevdiği genç bir kalecimiz. Nasıl oluyor da kafasına yabancı madde atılıyor. Bunu hangi Adana Demirspor taraftarı yapıyor. Hangi mantıkla yapıyor, zorlanıyorum. Bir şey kurgulanmış, planlanmış gibi hissettim. Ne olduğunu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

"ŞOV DEVAM EDİYOR"

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Murat Sancak'ın kanallarda Beşiktaş'ın gelecek sezon teknik direktör Şenol Güneş ile çalışacağı yönünde de açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Çebi, "Şov devam ediyor. Hızını alamıyor Şenol Güneş ile ilgili açıklama yapıyor. Şenol Güneş önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olacakmış. Ben Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Kendisini basın sözcülüğüne getirdiğimi hatırlamıyorum. Beşiktaş'ı ilgilendiren konuda Adana Demirspor Başkanının açıklama yapması ve bunun da kocaman bir yalan olması yakışık almamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"BENİM BİR HOCAM VAR"

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Gelecek sezon Şenol Güneş'in takımın başında olup olmayacağı sorularını yanıtlayan Çebi, "Şenol Güneş ile bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim bir hocam var. Hocamla devam edeceğimi daha önce beyan ettim. Hocamın aldığı maç sonuçlarıyla hemen değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Ona güvenim sonsuz. Kendisiyle yola devam ediyorum." diye konuştu.

"ŞENOL HOCAYLA ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMEDİM"

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"Kim gelecek, nasıl olacak hiçbiri belli değil. Önümüzde de koca bir sezon var. Önemli bir sezon yaşıyoruz. Böylesine bir süreçte gelecek sezon ne olacak şeklindeki bir soruya yanıt verecek durumum yok. Şu ana kadar Şenol hocayla çalışmayı düşünmedim. Yapılmış sözleşme yok. Bundan sonra da planımda yok. Şenol hoca kıymetlimizdir. Şenol hocanın bu kadar gündeme getirilmesiyle hem onun, hem bizim hem Önder hocamızın yıpratılmasının arkasında ne olduğunu bilmek istiyorum. Ben Önder hoca ile devam etmek isteğimi ve arzumu ısrarla söyledim. Olağanüstü şeyler olmazsa kendisiyle devam etmek istiyorum. Ama hocanın kalbini kıranları ne kadar göğüsleyeceğimi bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN KRİZİNİ HEPİMİZ KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ"

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Gelecek sezon planlamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, "Artık Türk futbolunun krizini hepimiz kabul etmek zorundayız. Bugüne kadar hepimiz gemiyi yüzdürdük. Altyapıya önem vererek, futbolcu satarak bir siyaset yürütmemiz gerekiyor. Bu siyaseti yüzde 50 gerçekleştirdik. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde oynama söz konusuydu. Biraz daha pahalı oyunculara yönelmiştik. Seneye böyle olmayacağını, daha gençlere yer vereceğimizi söylemek isterim. Rıdvan, Ersin, Kerem, Serdar gibi 6-7 oyuncumuzu oynatmaya çalışıyoruz. Gelecek sezon bunlar daha ön planda olacaktır." diye konuştu.

BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

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Burak Yılmaz'ın gündemlerinde olup olmadığı sorusunu Çebi, "Burak ile ilgili tasarrufumuz yok. Önder hoca ile de devam ediyoruz. Olağanüstü bir şey olmazsa genç bir takımla yola devam etmeyi ısrarla düşünüyorum. Şenol Güneş ile ilgili de tasarrufumuz yok." diye yanıtladı.

PJANIC, ATIBA, LARIN VE BATSHUAYI...

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Pjanic, Atiba, Larin ve Batshuayi ile gelecek sezon devam edip etmeyecekleri konusuna değinen Çebi, "Takımda olan isimlerin hepsiyle yola devam etmek isteyebilirim. Ama ücretlerini biz belirleyeceğiz. Kalmak isterlerse kalırlar. Bütçelerimiz onların aldıklarının çok altında olacaktır. Kabul ederlerse bizimle olacaklardır, etmezlerse veda edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor
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