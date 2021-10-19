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Ahmet Nur Çebi'den Sporting ve Galatasaray açıklaması

19.10.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Ahmet Nur Çebi, Sporting maçı öncesinde konuştu. İşte Çebi'nin açıklamaları...

Ahmet Nur Çebi'den Sporting ve Galatasaray açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesinde A Spor'dan Sercan Dikme'ye canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Sporting karşılaşmasının kritik olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. İşte Ahmet Nur Çebini'nin açıklamaları...

"BU MAÇI KAZANMALIYIZ"

Şampiyonlar Ligi'nde her takım güçlü. İddialı duruma gelmek için bu maçı kazanmamız gerekli. Ajax maçında çocuklarımızın performansı umutlandırdı. İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Avrupa'daki vatandaşlarımızın hadiselerinden dolayı kulübümüz çok büyük cezalar aldı. Dortmund ve Lisbon maçımız var, oralara da gideceğiz. Taraftarımızın bu şekilde devam etmesinin bize bir faydası yok. Ajax taraftarının tamamıyla baş eden yüzde 5-10 civarında bir seyircimiz vardı. Bu bizi gururlandırıyor ama taşkınlık kısmını bir çözmemiz lazım. Hem karşı kulüp bizden zararlarını aldı hem de UEFA ceza verdi. Taraftardan rica ediyorum, lütfen taşkınlık yapmayalım, burada da aynı şekilde. Taraftarın görevi olay çıkartmak değil oyundan keyif almaktır

"AŞI KARŞITLARINA KARŞIYIM"

Sağlık bakanımızın dediği gibi aşı sorununu çözmemiz lazım. Aşı karşıtlarına ben de karşıyım. Aşı olmanın çok da faydası var. Avrupa ülkeleri bu işi aştı. Yüzde 90'dan fazlası aşılandı. Maçlarda, statlarda sınırlamalar kalktı. Bişr an önce ülkenin aşı olması lazım. Spor faaliyetlerine katılmak isteyenlerin deönünü kapatmamaları gerekiyor. Ekonomik anlamda desteğe ihtiaycımız olan bu dönemde taraftarın alacağı biletlerden mahrum bırakılmak bizi mağdur etmektedir. Bunun da bakanlık tarafından göz önünde bulundurulacağını ümit ediyorum

"UMARIM SAKATLIK OLMAZ"

Ümit ederim ki sakatlıklar olmaz. Sakatlık bitince hemen de geçmiyor, başarılı olmaları için de bir süreç gerekiyor.

"TEIXEIRA GELDİ, NE BEKLİYORSUNUZ?"

Çok kıymetli futbolcular. Bu dönemdeki transferleri Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için biraz daha farklı yaptık. Transferler her şeyi çözmüyor. Teknik taktik, uyum ve ekonomik sorunları kaldıran bir yönetimle, teknik kadroyla başarı geliyor. Her şeyi de futbolcudan beklemek yanlış Pjanic evet, Teixeira doğru ama tek başına yeterli değil. Ne kayıpta ne kazançta bir kişi suçlanmamalı. Başarı ve başarısızlık bir kişiye ait değildir.

"G.SARAY MAÇI ÖNEMLİ AMA..."

O maç da önemli. Bütün maçlar önemli, TFF'nin koyduğu limitlerden sonra 20 taklımın birbirine yakın transferler yapabildiğini, birbirine yakın değerde oyunlar sergilemeye başladığını görüyoruz. Galatasaray kadar diğer takımların da önemli olduğunu söylemek istiyorum. 1 maçla şampiyon olunmuyor. Diğer takımların da güçlü olduğunu, onlara karşı da başarılı olmamız gerektiğini düşünüyorum.

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